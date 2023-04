Speyerer Frühjahrsmesse 2023 – 06.04. bis 23.04.2023

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vom 06.04. bis 23.04.2023 verwandelt sich der Festplatz zu einem bunten Messetreiben. Zusätzlich zu einer großen Zahl an attraktiven Fahrgeschäften erwartet die Besucher eine Fülle an kulinarischen Angeboten.

Erleben Sie eine familienfreundliche Fahrt auf dem Riesenrad. Fahrspaß für Groß und Klein bieten die Rundfahrgeschäfte sowie der Automatik-Skooter. Zusätzlich zu zahlreichen Geschäften, die Kinderherzen höher schlagen lassen, wird ein Rahmenprogramm für viel Spaß und gute Laune sorgen.

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, an den zahlreichen Ball-, Pfeil-, Ringwurf- sowie Losgeschäften oder mit Angelspiel und Schießwagen das eigene Geschick unter Beweis zu stellen.

Die gemütlichen Biergärten und Imbissbetriebe laden mit rund 600 Sitzplätzen zum Verweilen ein. Für den Nachtisch sorgen Süßwaren-, Eis und Crêpeswagen mit vielen Möglichkeiten zum Naschen. Die Verkaufsgeschäfte laden zum Bummeln über den Festplatz ein.

Der Messeauftakt am Donnerstag, den 06.04.2023

Der Messerundgang beginnt um 18 Uhr und wird begleitet durch die Waldsemer Gasserassler Waldsee. Die Eröffnung findet um 18.30 Uhr durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit dem Eichbaum-Fassbieranstich im Biergarten der Fa. Lemke statt. Beim Einzug in den Biergarten wartet auch schon unsere Stadtjugendkapelle auf die zahlreichen Gäste, um ordentlich einzuheizen.

Am Sonntag, den 16.04.2023 um 15 Uhr lädt Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank Seidel – zur historischen Führung durch die Speyerer Messe-

und Marktgeschichte ein. Die Zeitreise durch acht Jahrhunderte vermittelt u.a. einen Einblick in die Geschäfte der Händler und deren Waren sowie der Schausteller und ihrer Darbietungen. Die Führung beginnt auf dem Geschirrplätzel und endet nach etwa einer Stunde auf der Speyerer Frühjahrsmesse. Kaiser Friedrich II. erzählt, was sich aus seiner im Juli 1245 erteilten Erlaubnis, eine Messe in Speyer abzuhalten, entwickelt hat.

Der Preis pro Person beträgt 12 Euro (Führung inklusive Bratwurst, Getränk sowie einen Schokokuss nach Wahl auf der Messe).

Tickets sind erhältlich bei der Tourist-Info.

Der Erlös wird traditionsgemäß einem sozialen Zweck bzw. einer sozialen Einrichtung in Speyer zugeführt. Veranstalter: Schaustellerverband Speyer e.V. in Kooperation mit dem Gästeführer Frank Seidel.

Unter dem Motto Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag gibt es wieder am Montag, den 10.04. und Montag, den 17.04.2023 von 14 bis 18 Uhr in den Biergärten für die Großeltern Kaffee und Kuchen für je 1 Euro. Am Riesenrad können sich die Enkelkinder kostenfrei schminken lassen. Außerdem darf jedes Kind seinen Lieblingsmoment auf der Messe malen. Die Bilder dürfen dann mit Name, Anschrift und Telefonnummer an einem der zwei Biergärten abgegeben werden. Dann wird sich eine Jury beraten und für die Gewinner gibt es tolle Preise.

Halbe Fahrpreise und viele Vergünstigungen an den Verkaufsständen locken ganztägig zum Familientag am Mittwoch, den 12.04. und Mittwoch, den 19.04.2023.

Bereits zum fünften Mal findet am Ostersonntag, den 09.04.2023 das große Ostereiersuchen für Kinder auf dem Messplatz statt. Es werden 3.500 Ostereier auf der Frühjahrsmesse verteilt, die ab 14 Uhr gesucht werden dürfen. Auch in diesem Jahr werden drei goldene Eier versteckt – jedes Kind, das ein solches Ei findet, bekommt am selben Tag zwei Eintrittskarten für das Taunus Wunderland ausgehändigt.

Verkaufsoffener Sonntag in der Speyerer Innenstadt am 16.04.2023 Schlendern, schauen, shoppen. In Speyer das pure Vergnügen. So lässt sich der Einkaufsbummel von 13 bis 18 Uhr aufs Angenehmste mit einem Besuch auf der Speyerer Frühjahrsmesse verbinden.

Zum 45. Jubiläum hat der Schaustellerverband Speyer e.V. für seine Besucher zusätzlich zu den besonderen Angeboten an den Familientagen für die Abschlusswoche ein ganz besonderes Highlight organisiert. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden die international bekannten, vielfachen Preisträger und auch in Monte Carlo ausgezeichneten Hochseilartisten Geschwister Weisheit aus Gotha in Speyer gastieren.

Von Donnerstag, den 20.04.2023 bis einschließlich Sonntag, den 23.04.2023 täglich um 18 Uhr sind sie bis in 62 Meter Höhe über der Speyerer Frühjahrsmesse zu erleben. Und

das bei freiem Eintritt für alle Gäste der Speyerer Frühjahrsmesse. Ein herzliches Dankeschön an den Schaustellerverband Speyer e.V. und an alle Besucher für 45 Jahre Treue und schöne gemeinsame Erlebnisse.

Öffnungszeiten

montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr

freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen bis 23 Uhr

sonntags und feiertags bereits ab 12 Uhr

An Karfreitag, den 07.04.2023 bleibt die Messe geschlossen

QUelle Stadt Speyer / Foto Stadt Speyer