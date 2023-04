Mannheim – Ins Gesicht gespuckt und beleidigt anschließend entblößte er sich – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Eine 42-jährige Frau war im Quadrat H7 in ein Gespräch mit ihrem 14-Jährigen Sohn vertieft, als sie gegen 17 Uhr von einem unbekannten jungen Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte fragte nach ihrer Telefonnummer, die sie ihm aber nicht geben wollte. Daraufhin packte der Mann sie am linken Arm, spuckte in ihr Gesicht und beleidigte sie. Als die Frau vorgab die Polizei zu verständigen, flüchtete der Täter. Die 42-Jährige verfolgte ihn. Auf Höhe des Rathauses sprang der Mann auf die Straßenbahngleise, drehte sich in Richtung der Frau um und entblößte sein Geschlechtsteil. Als Passanten zu Hilfe eilen wollten, konnte er fliehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Groß (174 cm oder größer), ca. 30 Jahre alt, kurze, dunkelblonde hochgegeelte Haare, helle Augenfarbe. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im innerstädtischen Bereich gemacht haben oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.