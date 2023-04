Heizungstausch – Web-Seminar der Verbraucherzentrale am 13. April

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Hallenbad Süd ist am Karfreitag, 7. April 2023, geschlossen. Am Samstag, 8. April 2023, ist das Bad von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und am Ostermontag, 9. und 10. April 2023, ist das Hallenbad Süd jeweils von 9 bis 17 … »