Germersheim – Busverkehr wieder auf planmäßigen Routen – Inbetriebnahme Kreisel B 9 bei Bellheim Süd

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Mit Inbetriebnahme des Verkehrskreisels an der B9-Auffahrt Bellheim-Süd läuft Busverkehr wieder auf planmäßigen Routen

Seit 15. August 2022 war die Landesstraße L509 zwischen Hördt und Bellheim sowie die B9-Ausfahrt Bellheim-Süd in Richtung Bellheim, Bahnhof voll gesperrt.

Hiervon waren die Buslinien 550 (Germersheim – Bellheim – Landau), 552 (Rheinzabern – Leimersheim – Hördt – Bellheim – Landau) und die Schülerbuslinie 596 (zur IGS Rülzheim) stark beeinflusst.

Ab Donnerstag, 13. April 2023 fahren diese Buslinien wieder auf den planmäßigen Routen. Lediglich die Baustelle in der Hauptstraße in Bellheim in Richtung Knittelsheim besteht noch bis Ende des Jahres, was jedoch für die Bevölkerung aus Germersheim bzw. Leimersheim und Hördt beim Fahrtziel Landau weniger Bedeutung hat.

Die Kreisverwaltung Germersheim weist in diesem Zuge auf Folgendes hin:

Regio-Buslinie 550:

Diese Buslinie verkehrt grundsätzlich ab dem Bahnhof Germersheim via Bellheim und Landau, Hallenbad zum Hauptbahnhof/ZOB Landau.

Alle Fahrten in Richtung Landau bedienen die Haltestelle „Germersheim, Posthiusstraße“. Die meisten Fahrten in Richtung Landau halten auch am Bahnhof Bellheim. Alternativ kann ein Umstieg an der Haltestelle „Bellheim, Robert-Koch-Straße“ erfolgen. Der Fußweg von dort zum Bahnsteig (Gleis 2) beträgt ca. 350 Meter (ca. vier Minuten).

In entgegengesetzter Fahrtrichtung, also in Richtung „Bahnhof Germersheim“ fahren nur die Schülerfahrten am Nachmittag (um 14:06 und 18:06 Uhr) und die Fahrt 550-141 (montags bis freitags um 21:26) sowie 550-143 (freitags um 23:26 Uhr) durch die Posthiusstraße (Steig 1). Als Ausweichhaltestelle wurde die Haltestelle „Germersheim, West“ eingerichtet, die ab dem frühen Morgen (um 5:17 Uhr) Fahrgäste zu Daimler auf der Insel Grün bzw. zum BASF-Zug (ab Germersheim, Bf um 5:34 Uhr) bringt. Werktags wird diese Haltestelle bis zu 21-mal angefahren.

Gerade mit der Buslinie 550 aus Germersheim wurden auch attraktive Anschlüsse am „Bahnhof Bellheim“ zur Stadtbahn (gelbe Fahrzeuge) und zu den S-Bahnen (rote Fahrzeuge) in Richtung Wörth bzw. Karlsruhe eingerichtet. Das Letztere trifft insbesondere am Wochenende zu, wenn samstags 16 Fahrten sowie sonn- und feiertags sieben Fahrten verkehren.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die am Wochenende verkehrenden S-Bahnzugpaare zur Stunde 9, 17 und 19 Uhr hingewiesen, die von Karlsruhe, Hbf kommend attraktive Umstiege auf die Buslinie 550 via Knittelsheim und Ottersheim in Richtung Landau ermöglichen.

Im Schülerverkehr zur IGS Rülzheim wird für Germersheimer Schüler und Schülerinnen (SuS) wieder der Umstieg von der Fahrt 550-104 auf die Linie 596(-205) in Bellheim, Robert-Koch-Straße um 7:03/7:12 Uhr hingewiesen. Hierfür müsste allerdings ab 13. April die Straßenseite gewechselt werden. Es empfiehlt sich daher den Umstieg am Bahnhof Bellheim vorzunehmen, da hier kein Straßenwechsel notwendig ist. Die SuS steigen aus und steigen an der gleichen Stelle wieder ein.

Buslinie 552:

Die Fahrten führen in der Regel von „Rheinzabern, Bf“ über Neupotz, Leimersheim und Kuhardt nach „Rülzheim, Bf“. Von dort über Hördt via „Bellheim, Bahnhof“, Knittelsheim und „Landau, Neuer Messplatz“ nach „Landau, Hbf“ und in entgegengesetzter Richtung.

Massiv war diese Buslinie im Kleinbusbetrieb am Wochenende betroffen, da die L509 zwischen Hördt und Bellheim, Bf unterbrochen war.

Samstags früh fährt von Rheinzabern bzw. Leimersheim kommend ab „Hördt, Rathaus“ um 6:49 Uhr ein Großbus ab. Ankunft am Bahnhof Bellheim ist um 6:56 Uhr. In Richtung Landau kann man in diesem Bus sitzenbleiben und erreicht „Landau, Hbf“ um 7:29 Uhr. Die Stadtbahn S51 fährt um 7:02 Uhr nach Karlsruhe ab. Wer nach Germersheim fahren möchte, sollte den Umstieg auf die Buslinie 550 in Bellheim an der Haltestelle „Robert-Koch-Straße“ durch Wechseln der Straßenseite erledigen. Hier beträgt die Umsteigezeit laut Fahrplan fünf Minuten; am Bahnhof Bellheim stehen nur zwei Minuten zur Verfügung.

Dieser Umstieg von Hördt in die Innenstadt von Germersheim steht samstags sieben Mal im exakten 120-Minuten-Takt zur Verfügung, d. h. von 6:58 Uhr bis 18:58 Uhr.

Mit dem Kleinbus erfolgt die Abfahrt am Rathaus in Hördt in geraden Stunden zur Minute _:51 Uhr. Es sind samstags sechs Fahrten.

Sonn- und feiertags sind es vier Fahrten um 8:51, 10:51, 16:51 und 18:51 Uhr.

In „Bellheim, Bf“ besteht im Prinzip ein „bahnsteiggleicher“ Umstieg zur Bushaltestelle. Die Stadtbahn kommt im Takt zur Minute _:02 an und der Kleinbus fährt zur Minute _:04 in den ungeraden Stunden via Hördt, Kuhardt, Leimersheim und Neupotz nach „Rheinzabern, Bf“ ab.

Dort bestehen Umstiege teilweise zur S-Bahn S3 nach „Mannheim, Hbf“ bzw. „Karlsruhe, Hbf“ bzw. zum Bus 548 in Richtung Kandel.

Spätestens zum Fahrplanwechsel im Juni werden u.a. folgende Fahrplanänderungen im Landkreis Germersheim umgesetzt werden: Zum einen soll die Schulfahrt 552-226 nach Ottersheim neun Minuten früher abfahren. Bei dieser Fahrt wird der Bahnhof Rülzheim eingebunden, so dass die SuS der IGS Rülzheim aus Bellheim, Sondernheim und Germersheim wesentlich früher nach Schulschluss am Nachmittag nach Hause kommen. Die Kreisverwaltung Germersheim hat die Schule darüber bereits informiert.

Zum anderen kann die Umsteigezeit dank der höheren Pünktlichkeit der Stadtbahn S51 aus Karlsruhe-Innenstadt von meist neun auf sechs Minuten in „Rheinzabern, Bf“ (Abfahrt zur Minute _:51) reduziert werden. Diese höhere Pünktlichkeit resultiert aus dem Stadtbahntunnelbetrieb in Karlsruhe. Dadurch ergeben sich neuerdings Umstiege von der Buslinie 552 auf die Stadtbahn S52 bzw. auf die S-Bahn S3 in Fahrtrichtung Germersheim. Weitere Informationen gibt es u.a. auf der Homepage des Busunternehmens.

Buslinie 596:

Wie oben bereits erwähnt, kann an Schultagen der Umstieg von der Fahrt 550-204 auf die Fahrt 596-205 in Bellheim sowohl am Bahnhof bzw. an der Haltestelle Robert-Koch-Straße auf der Südseite der Hauptstraße, d.h. auf Seite des Wohngebiets „Im Hässlich“ erfolgen.

Die Abfahrt an der Robert-Koch-Straße zur IGS Rülzheim erfolgt um 7:12 Uhr (596-205).

Insbesondere am Mittag erreicht die Fahrt (596-204) von Rülzheim kommend via Lustadt, Westheim und Lingenfeld den Bahnhof in Germersheim um 14:04 Uhr. An Schultagen ist dies eine zusätzliche Fahrt von diesen Ortschaften nach Germersheim, mit guten Bahnanschlüssen in Richtung Wörth als auch in Richtung Mannheim, Hbf. Diese Fahrt kann auch von anderen Fahrgästen jederzeit genutzt werden.

Von Seiten der Kreisverwaltung Germersheim als Schulträger wird darauf hingewiesen, dass gemäß des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz, SuS der IGS Rülzheim, die in Germersheim wohnen, prioritär die Stadtbahn S51 bis zur Haltestelle „Rülzheim, Freizeitzentrum“ nutzen müssen.

Buslinie 598:

Die Fahrt 598-203 mit dem Fahrtziel „Wörth, Schulstraße“ beginnt in „Bellheim, Bf“ um 7:03 Uhr. Nach Ankunft der S-Bahnen aus Wörth und Germersheim ist diese Fahrt auch ein Abbringer nach Hördt.

Fahrpläne:

Alle aktuellen Fahrpläne, somit auch die ab Donnerstag, 13. April 2023, sind über die Homepage des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) bzw. über die Fahrplanauskunft „myVRN-App“ abrufbar. Auch bei den Busunternehmen werden die Fahrpläne veröffentlicht.

Quelle Bild/ Text Kreisverwaltung Germersheim