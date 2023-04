Frankenthal – Informationen und Beratung rund um den Hausnotruf

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein plötzlicher Schwächeanfall, ein Sturz oder Schlimmeres – im Alter steigt die Sorge vor den kleinen oder großen Notfällen im Alltag. Ein unbeschwertes, selbstbestimmtes Leben zu Hause ist dennoch möglich – auch wenn schnelle Hilfe im eigenen Umfeld nicht immer verfügbar ist: Mit dem Hausnotruf der Malteser lässt sich bei Bedarf, rund um die Uhr, schnell und einfach professionelle Hilfe auf Knopfdruck anfordern. Dazu muss das Telefon nicht immer griffbereit sein: Das kleine, handliche Hausnotruf-Gerät kann unauffällig wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen werden oder auf Wunsch auch als Halskette.

Am Mittwoch, 12. April findet um 11 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Hausnotruf in der Villa Malta (August-Bebel-Straße 8) in Frankenthal statt.

Seniorenberaterin Christiane Acker von den Maltesern steht für alle Fragen zur Verfügung, gibt Tipps und berät kostenfrei rund um den Hausnotruf-Service. Bei Interesse kann ein persönlicher Hausbesuch vereinbart werden.

Auch Familien, die sich über die Möglichkeiten des Hausnotruf-Services für ihre Angehörigen informieren möchten, sind herzlich zu unserem kostenlosen Vortrag eingeladen.

Interesse? Voranmeldung bei:

Claudia Seeger

Leitung Villa Malta Frankenthal

August-Bebel-Straße 8

67227 Frankenthal

Tel. 06233-889870

Claudia.Seeger@Malteser.org

Mehr Informationen zum Hausnotruf unter: 0800 99 66 028 (kostenfrei, Mo-Fr 8-20 Uhr) oder bei:

Malteser Hilfsdienst Diözese Speyer

Christiane Acker, Seniorenberaterin

Tel. 0171 / 122 67 35

Mail: Christiane.Acker@malteser.org

Web: www.malteser-bistum-speyer.de

Foto: Hilfe auf Knopfdruck – Der Malteser Hausnotrufknopf ist rund um die Uhr erreichbar. (Quelle: Malteser)