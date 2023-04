Wörth – Fußgänger mit Betäubungsmittel in der Bauchtasche auf der B 10 in Wörth

Wörth/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.04.23 wurde um 05:59 Uhr ein männlicher Fußgänger auf der B 10 in Richtung Karlsruhe durch Verkehrsteilnehmer gemeldet. Aufgrund der Dunkelheit und der stark befahrenen Örtlichkeit suchte sofort eine Streife den Einsatzort auf. Der Fußgänger konnte zum Glück unbeschadet festgestellt werden. Bei der Personenkontrolle abseits der B 10 wurde festgestellt, dass der junge Mann im Alter von 22 Jahren Marihuana mitführte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Betäubungsmittel sichergestellt. Der junge Mann äußerte, das er Probleme habe und den Sinn seines Lebens bezweifle. Er wurde aufgrund seiner Aussagen in Gewahrsam genommen und in einem Krankenhaus vorgestellt.

