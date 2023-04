Weinheim – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen kurz vor 06.00 Uhr kam es an der Kreuzung B38 / Viernheimer Straße in Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Die näheren Umstände sind derzeit noch nicht bekannt. Am Unfallort befinden sich derzeit Rettungskräfte und Polizei. Es wird nachberichtet.

