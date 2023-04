Sinsheim/Speyer – Spannende Tage um die Osterzeit – Die Technik Museen Sinsheim Speyer bieten abwechslungsreiches Programm

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frühling ist da, Ostern steht vor der Tür und zum 1. April 2023 haben die Technik Museen Sinsheim Speyer ihre Öffnungszeiten wieder verlängert. Beide Museen bieten rund um die Osterferien ein wahrlich umfassendes Programm. Wie immer kommen hier Jung und Alt voll auf ihre Kosten. Sonderausstellungen, bunte Veranstaltungen für Technikfans und ein aktuelles Kinoprogramm gehören zu den anstehenden Highlights. Bis Sonntag, 16. April läuft in Speyer noch die beliebte Walter Röhrl-Sonderausstellung, die seit letztem Oktober von einer sechsstelligen Besucherzahl bestaunt wurde und ein einzigartiges Stück Rallye-Geschichte zeigt. Das Technik Museum Sinsheim eröffnete zum 1. April eine neue Sonderausstellung. Mit „Einhundert Jahre 24h von Le Mans“ feiert das Museum ein Jahrhundert Motorsportgeschichte und beleuchtet die spannendsten Momente des prestigeträchtigsten Rennens der Welt. Rund 30 Fahrzeuge von den Anfängen bis heute bilden, stets wechselnd, bis Januar 2024 den Kern der detailliert gestalteten Ausstellung.

Neben den andauernden Sonderausstellungen sowie den unzähligen Exponaten von Unterwasser bis ins Weltall, wird den Besuchern mit abwechslungsreichen Veranstaltungen stets viel geboten. Vom 8. bis 10. April gibt es im Technik Museum Speyer für alle Fans des Modellbaus wieder ein ganz besonderes Programm, denn der Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) präsentiert seine bunten Speyerer Modellbautage. Hier werden zahlreiche Schiffs-, Auto-, Flugzeug- und Raumschiffmodelle gezeigt. Infostände zu Modellbauaktivitäten und Modellbauvereinen runden das Programm ab. Neben den klassischen Modellbaugenres wie Luftfahrt, Lokomotiven, oder Automobile wird auch der Science-Fiction-Bereich vertreten sein. Die 49. Internationale Flugzeugteile-Börse am 15. April richtet sich an alle Flugzeugenthusiasten, hier gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt. Zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen an diesem Tag ihre seltenen Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen oder über die sie einfach nur fachsimpeln. Die Besucher finden Instrumente und Propeller aus dem 1.Weltkrieg, Jet-Helme aus den Siebzigern und vieles mehr.

Im IMAX 3D Kino Sinsheim startet am 5. April „Der Super Mario Bros. Film“. Auf der gigantischen IMAX-Leinwand wird der neue Animationsfilm, basierend auf der Welt von Super Mario Bros., gezeigt. Zwei riesige Laser-Projektoren präsentieren die Animationen der vermutlich bekanntesten Videospiel-Figur der Welt. Hierzu bietet das Kino, welches an das Museumsfoyer angeschlossen ist, eine Familien-Aktion an: Bei mindestens einem Erwachsenen und einem Kind (bis 15 Jahre) gilt für alle Familienmitglieder jeweils der Kinderpreis. So steht dem animierten Kinospaß nichts mehr im Wege. Die Technik Museen Sinsheim Speyer haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen gehen die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Alle Informationen rund um die Technik Museen sowie zum IMAX 3D Kino Sinsheim sind unter www.technik-museum.de zu finden.