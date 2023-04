Ludwigshafen – Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen Hallenbäder

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Hallenbad Süd ist am Karfreitag, 7. April 2023, geschlossen. Am Samstag, 8. April 2023, ist das Bad von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und am Ostermontag, 9. und 10. April 2023, ist das Hallenbad Süd jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Oggersheim ist am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Am Samstag, 8. April 2023, ist das Bad von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Wildpark

Der Wildpark Rheingönheim ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Geänderte Abfallentsorgungstermine

Aufgrund der Osterfeiertage ändern sich die Abfallentsorgungstermine des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL) wie folgt: Karfreitag, 7. April, auf Karsamstag, 8. April 2023; Ostermontag, 10. April, auf Dienstag, 11. April 2023; Dienstag, 11. April, auf Mittwoch, 12. April 2023; Mittwoch, 12. April, auf Donnerstag, 13. April 2023; Donnerstag, 13. April, auf Freitag, 14. April 2023; Freitag, 14. April, auf Samstag, 15. April 2023.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind von Karfreitag, 7. April, bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023, durchgehend geschlossen. Ab Dienstag, 11. April 2023, sind die Wertstoffhöfe zu den regulären Zeiten wieder erreichbar.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße ist von Karfreitag, 7. April 2023, bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023, durchgehend geschlossen. Ab Dienstag, 11. April 2023, ist die Friedhofsverwaltung wieder zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch unter 0621 504-4849 erreichbar.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist von Karfreitag, 7. April 2023, bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023, durchgehend geschlossen. Für die Abholung eines Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525.

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum ist an allen Osterfeiertagen geschlossen.

Schillerhaus

Das Schillerhaus ist an allen Osterfeiertagen geschlossen.

Karl-Otto-Braun-Museum

Das Karl-Otto-Braun-Museum ist an Karfreitag, 7. April, und an Ostermontag, 10. April 2023, geschlossen. Am Ostersonntag, 9. April 2023, hat es zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Stadtbibliothek

Von Karfreitag, 7. April, bis Ostermontag, 10. April 2023, bleibt die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, geschlossen.



Wilhelm-Hack-Museum

Das Wilhelm-Hack-Museum ist an allen Osterfeiertagen, einschließlich am Ostermontag, 10. April 2023, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Rudolf-Scharpf-Galerie

Die Rudolf-Scharpf-Galerie ist von Karfreitag, 7. April 2023, bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.