Ladenburg – Streit zwischen Motorradfahrer und Autofahrer endet mit Fäusten

Am vergangenen Freitag gegen 17:30 Uhr gerieten ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in der Weinheimer Straße in eine handfeste Auseinandersetzung. Ausschlaggebend hierfür war ein vorheriger Überholvorgang des Autofahrers. Als der Motorradfahrer diesen an der nächsten Ampel zur Rede stellen wollte, fingen die Männer zunächst an zu streiten. Im weiteren Verlauf erhitzte sich die Situation, woraufhin sich die Beteiligten mit Fäusten gegenseitig ins Gesicht schlugen. Dem schnellen Eingreifen unbeteiligter Zeugen ist es zu verdanken, dass die Männer bis zum Eintreffen der Polizei nicht weiter aufeinander losgingen.

Durch die Auseinandersetzung auf der Fahrbahn entstanden kurzfristige Staubildungen.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06203/9305-0 zu melden.