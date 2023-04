Heidelberg – CDU Vorstandsneuwahlen – Prof. Dr. Nicole Marmé folgt als Vorsitzende auf Dr. Jan Gradel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei den turnusgemäßen Vorstandsneuwahlen der CDU-Gemeinderatsfraktion gab es einen Wechsel an der Spitze der Fraktion. Die Fraktion wählte einstimmig Nicole Marmé zur neuen Fraktionsvorsitzenden. Die Professorin für Physik, Chemie und Informatik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg folgt damit auf Dr. Jan Gradel, der die Fraktion über 20 Jahre führte und nicht wieder kandidierte. Dafür dankte ihm der langjährige 1. stellvertretende Vorsitzende Werner Pfisterer mit einem Blick auf die Ereignisse der letzten zwei Jahrzehnte.„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen meiner Fraktionskollegen und freue mich auf die zukünftigen Aufgaben“, so Nicole Marmé. „Für die CDU möchte ich erreichen, dass sich wieder mehr junge Menschen und besonders Frauen für eine Politik der Mitte mit Vernunft engagieren und die Zukunft unserer Stadt mitgestalten. Gerade durch Inflation, gestiegene Zahl Geflüchteter, drohende wirtschaftliche Schwierigkeiten und einbrechenden Wohnungsbau kommen auf die Städte große Herausforderungen zu. Auch wenn Heidelberg vergleichsweise gut dasteht, bedarf es einer vorausschauenden, mutigen und zukunftsorientierten Kommunalpolitik, die aber immer das Machbare im Auge hat und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger handelt.“

„Ich wünsche dem neuen Vorstand alles Gute, viel Erfolg für die CDU und das nötige Geschick für die bevorstehenden Aufgaben“, so Dr. Jan Gradel. „Ich selbst werde nun in die zweite Reihe zurücktreten und der CDU weiterhin mit Kräften zur Verfügung stehen.“

Kreisvorsitzender Alexander Föhr MdB dankte Dr. Jan Gradel für sein herausragendes Engagement der letzten Jahrzehnte und gratulierte seiner Nachfolgerin. „Jan Gradel hat sich große Verdienste um die Heidelberger Kommunalpolitik und die CDU erworben. Ich freue mich, dass er uns auch zukünftig mit seinem Fachwissen als Stadtrat zur Verfügung steht. Mit Nicole Marmé bekommen wir eine engagierte und kluge neue Fraktionsvorsitzende, die in den letzten Jahren bewiesen hat, dass sie politische Akzente setzen kann. Mit dieser Neuaufstellung in der Fraktion starten wir mit Schwung in die Vorbereitung der Kommunalwahl 2024. Dabei werden wir als CDU Heidelberg den Wählerinnen und Wählern eine kompetente und breit aufgestellte Liste präsentieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen als CDU gestärkt aus der Wahl hervorgehen, denn die Jahre seit der letzten Kommunalwahl waren zu oft geprägt vom Stillstand und der Orientierungslosigkeit der links-grünen Gemeinderatsmehrheit.

Weiterhin wurde als 1. Stellvertretender Vorsitzender Werner Pfisterer im Amt bestätigt und Martin Ehrbar als Schatzmeister gewählt.

