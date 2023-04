Bad Dürkheim – NaturGeschichten – Literatur trifft Natur im Pfalzmuseum

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Pfalzmuseum für Naturkunde entspannt bei einem Glas Wein die ausgestellten Tiere und Lebensräume auf etwas andere Art und Weise entdecken – diese Möglich-keit bietet das Kooperationsprojekt des Pfalzmuseums für Naturkunde – POL-LICHIA-Museum und der Stadtbücherei Bad Dürkheim. Eine kleine Lesung direkt in der Ausstellung stellt neue und ungewöhnliche Bezüge zu den Museumsobjekten her und im Anschluss werden die biologischen Besonderheiten erörtert und aufge-kommene Fragen geklärt. Bei einem Glas Wein sind Sie herzlich dazu eingeladen, zu lauschen, zu fragen, zu schauen und zu plaudern. Die nächsten beiden Termine sind Mittwoch, 19. April 2023, und Mittwoch, 03. Mai 2023, jeweils um 19 Uhr. Die Kosten betragen 8 € pro Person, inkl. Eintritt und Getränk. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine An-meldung erforderlich unter 06322/9413-21 (täglich außer montags) oder info-stand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.



Termine und Themen:

19.04.2023, Mittwoch, 19:00 Uhr

NaturGeschichten – Literatur trifft Natur: Der Käfer

Käfer sind äußerst vielgestaltig und farbenfroh. Sie bringen Glück, wie der Marien-käfer, oder gelten als heilig wie der Skarabäus bei den alten Ägyptern. Eher düster ist dagegen das Käferbild in Franz Kafkas „Die Verwandlung“. Auch die echten Käfer machen eine Verwandlung durch. Wie geht das vor sich? Was macht einen Käfer aus? Und was ist eigentlich mit Herbie?



03.05.2023, Mittwoch, 19:00 Uhr

NaturGeschichten – Literatur trifft Natur: Die Kröte

An diesem Abend geht es um Kröten. Nein, nicht um Geld, sondern um die Tiere. Sie haben einen schlechten Ruf und wurden oft mit Hexen und ihren Mixturen in Verbindung gebracht. Heutzutage weckt der Krötenschleim eher Begehrlichkeiten und der US-Nationalparkdienst bittet seine Besucher: „Bitte lecken Sie keine Krö-ten!“ Was steckt dahinter? Und was haben Frösche und Unken mit Kröten zu tun?

