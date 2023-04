Amt für Soziales und Senioren Heidelberg: Wohngeldbehörde zieht in die Altstadt um

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wohngeldbehörde des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg zieht um. Die künftige Adresse lautet Friedrich-Ebert-Platz 3 und ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz zu erreichen. Wegen des Umzugs vom Bergheimer Standort in die Altstadt bleibt die Wohngeldbehörde ab Mittwoch, 12. April, bis einschließlich Freitag, 14. April 2023, geschlossen. In dieser Zeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur über das Sekretariat unter Telefon 06221 58-37000 beziehungsweise per E-Mail an sozialamt@heidelberg.de erreichbar.

Ab Montag, 17. April 2023, ist die Wohngeldbehörde wieder regulär telefonisch und zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr;

ansonsten telefonisch, per E-Mail an wohngeldstelle@heidelberg.de und nach Terminvereinbarung.

Wesentlich mehr Anspruchsberechtigte seit Januar 2023

Seit 1. Januar 2023 gilt die neue Wohngeldreform. Damit erhöhten sich die Wohngeldsätze zum Jahresbeginn deutlich, außerdem haben wesentlich mehr Menschen als zuvor ein Anrecht auf Wohngeld. Auch viele Heidelbergerinnen und Heidelberger, deren Einkommen bislang die Grenzen für einen Wohngeldanspruch überschritten haben, haben durch die Reform erstmals oder wieder einen Anspruch auf Wohngeld erhalten.