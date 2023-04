Einbruchsversuche in vier Reihenhäuser in Schifferstadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitag, den 31.03.2023, zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, versuchte bis dato unbekannte Täterschaft vergebens in vier Reihenhäuser einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten durch die eingesetzten Beamten gesichert werden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

