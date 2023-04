Der #FCK holt in der Nachspielzeit noch einen Punkt

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit zwei Toren in der Nachspielzeit 2:2 noch gespielt und einen Punkt gegen den Tabellenzweiten geholt. Nach torloser erster Halbzeit vor 41.543 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gingen die Gäste in der 53. Minute durch ihren Torjäger Tim Kleindienst mit 1:0 in Führung, dies war bereits sein 20. Saisontreffer. Mit einem schönen Schuss erhöhte der ehemalige FCK-Spieler Florian Pick (75. Min.) auf 2:0. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hätte Tim Kleindienst mit dem Foulelfmeter für die Entscheidung sorgen können, doch er traf nur den rechten Pfosten. Fast im Gegenzug erzielte der eingewechselte Franzose Nicolas de Preville (90.+3) den 1:2-Anschlusstreffer. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte der ebenfalls eingewechselte Philipp Hercher für den 2:2-Ausgleich und brachte den Betzenberg zum Beben. Der FCK hat damit die angestrebte 40 Punkte-Marke erreicht, die zum Klassenerhalt reichen sollten. Die FCK-Fans feierten nach dem Punktgewinn minutenlang die Mannschaft vor der Westkurve. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt mit 40 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Die Heidenheimer sind 51 Zählern nun einen Punkt vor dem Hamburger SV. Gegen den Hamburger SV bestreitet der FCK auch sein nächstes Heimspiel am Samstag, 15. April um 20.30 Uhr, die Abendbegegnung war gleich ausverkauft. Zuvor muss der FCK am Samstag, 8. April um 13 Uhr, auswärts bei Eintracht Braunschweig antreten. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Statistik:

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Heidenheim 2:2 (Halbzeit 0:0)

1. FC Kaiserslautern : Luthe – Kraus, Tomiak, Bormuth– Zimmer, Ritter (79. Lobinger), Rapp (72. Klement), Durm (79. Zuck) – Opoku, Hanslik (64. Hercher) – Boyd (79. de Preville)

1. FC Heidenheim: Müller – Busch, Siersleben, Mainka, Föhrenbach – Maloney (86. Ramusovic) – Pick (90. Rittmüller), Schöppner, Sessa (46. Schimmer), Beste (86. Kühlwetter) – Kleindienst

Tore: 0:1 Tim Kleindienst (53.), 0:2 Florian Pick (75.), 1:2 Nicolas de Preville (90.+3), 2:2 Philipp Hercher (90.+5)

Besonderes Vorkommnis: Tim Kleindienst verschießt Foulelfmeter (90.+2)

Zuschauer: 41.543

Foto: Philipp Hercher brachte mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer den Betzenberg zum Beben (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick

