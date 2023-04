Mannheim – Verkaufsoffener Sonntag zur BUGA-Eröffnung – komfortabel mit dem PKW in die Innenstadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der neuesten Beschlüsse der Berliner Ampel-Koalition und zur Stärkung des Einzelhandels in der Mannheimer Innenstadt ruft das neue Mannheimer Forum Verkehrswende dazu auf am 15. und 16. April 2023 den PKW für die Einkäufe zu nutzen. Der PKW ist für die Kund*innen und Besucher*innen des Mannheimer Einzelhandels sehr wichtig um ihre Einkäufe sicher und komfortabel nach Hause zu transportieren. Mit etwas Glück findet man direkt vor dem jeweiligen Laden eine Parkmöglichkeit. Um die Parkplatzsituation in der Mannheimer City zu entspannen, schlägt der ADFC Mannheim als Unterstützer des Forum Verkehrswende zudem vor, Radwege als Parkplätze freizugeben. Aus Sicht des Forums Verkehrswende ein Gewinn sowohl für den Einzelhandel als auch für die Kund*innen. Bewohner*innen anderer Stadtteile würden durch weniger Menschen, die in hiesigen Stadtteilen einkaufen, ebenfalls entlastet.

Das Mannheimer Forum Verkehrswende knüpft damit an die Beschlüsse der Ampelkoalition in Berlin an. Dort sei deutlich geworden, dass alle Bemühungen mit dem ÖPNV, dem Rad oder zu Fuß einzukaufen, nicht zielführend seien. Insbesondere und gerade in Mannheim wird das deutlich. Als ÖPNV-Fahrer*in ist es unmöglich direkt vor dem jeweiligen Geschäft zu parken. Ohne eine direkte Parkmöglichkeit vor dem Geschäft, bedeutet das jedoch massive Umsatzrückgänge für den Handel. Daher sei es wichtig nun alles dafür zu tun um die Kraftfahrzeuge wieder bedenkenlos einzusetzen. Auch kurze Fahrten, die sonst mit dem Rad zurückgelegt wurden, sollten wieder mit dem SUV gefahren werden. Der Bäcker um die Ecke sollte das mit einem Extra-Bio-Körner-Brötchen belohnen, so das Forum Verkehrswende.

Das Forum Verkehrswende ruft daher auf: lasst uns alle am 15. und 16. April 2023 mit dem PKW in die City für die Shopping-Tour fahren und diese am 15. April 2023 in der Fressgasse gebührend feiern. Das Forum Verkehrswende fordert darüberhinaus den Kommunalen Ordnungsdienst auf, bei möglichweise falsch parkenden PKW lediglich eine Verwarnung ohne Bußgeldbescheid auszusprechen. Schließlich soll das Geld beim Einzelhandel ausgegebenen werden.

Bild: Plakette des ADAC 1973 anläßlich der geplanten autofreien Sonntage als Protest gegen das Fahrverbot. Wieder aktuell seit dem Verkehrsversuch in Mannheim

Quelle Forum Verkehrswende Mannheim