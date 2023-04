Mannheim – Schüsse auf dem Swanseaplatz

Mannheim / Ingolstadt – Heute kam es für die Mannheimer Adler beim ERC Ingolstadt zum ersten Halbfinale um die Deutsche Eishockeymeisterschaft. Die Mannheimer gerieten zu Beginn des 2. Drittels mit 1:0 in Rückstand. Im 3. Drittel konnte MacInnis, nach guter Vorarbeit von Taro Jentzsch, in der 52. Minute zum Ausgleich einnetzen. In der 57. Spielminute ... Mehr lesen »