Kaiserslautern – Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern wird heute (1.4) live um 20.30 Uhr im Fernsehen übertragen

Kaiserslautern. Das Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Heidenheim wird heute Abend am Samstag, 01. April um 20.30 Uhr, live im Fernsehen auf Sport1 und auf Sky übertragen. Für die Abendbegegnung im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg wurden bereits schon über 40.000 Karten verkauft. Der 1. FC Kaiserslautern liegt mit 39 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Die Heidenheimer sind mit Trainer Frank Schmidt, der schon seit 2007 im Verein ist, mit 50 Zählern Tabellenzweiter und möchten erstmals in die 1. Bundesliga aufsteigen. Der Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 gewonnen und bleibt mit 55 Punkten Spitzenreiter in der 2. Liga. Der Hamburger SV hat im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf 2:2 gespielt und bleibt mit 50 Zählern Tabellendritter.

Vor dem heutigen FCK-Heimspiel hat der 32-jährige Verteidiger Hendrick Zuck seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern verlängert und spielt auch in der nächsten Saison auf dem Betzenberg. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto: Verteidiger Hendrick Zuck hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern verlängert (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick