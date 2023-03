Neue Leiterin für die Pfalzakademie in Lambrecht – Bezirksausschuss beschließt einstimmig

Lambrecht / Metropolregion Rhein-Neckar

Hat viele Ideen für die Pfalzakademie: Birgit Winterberg (Foto: Bezirksverband Pfalz)

Birgit Winterberg wird ab Mai neue Leiterin der Pfalzakademie in Lambrecht. Das hat der Bezirksausschuss unter Vorsitz des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder einstimmig entschieden. Damit tritt sie die Nachfolge von Kerstin Cappel an, die Ende Januar in den Ruhestand gewechselt ist. „Frau Winterberg bringt alle Erfahrungen und Kompetenzen mit, um das Bildungshaus des Bezirksverbands Pfalz in eine gute Zukunft zu führen“, sagte Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Überzeugt habe sie auch damit, dass sie bereits zahlreiche Ideen und Vorstellungen habe, wie die Pfalzakademie weiterzuentwickeln sei.

Birgit Winterberg, geboren 1965 in Lüneburg, ist seit vier Jahren Wahlpfälzerin, die in Neustadt lebt und bei der dortigen Stadtverwaltung arbeitet. Ihre Eltern hatten ein kleines Familienhotel in Lüneburg und so ist ihr das Thema der Wirtschaftlichkeit sehr wichtig. Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Universität Lüneburg schloss sie 2001 als Diplom-Kauffrau ab. Sie betätigte sich unter anderem als Beraterin im touristischen und gastronomischen Bereich und war Assistentin der Geschäftsführung eines Hotels. Seit 2020 ist sie bei der WEG-Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft der Stadtverwaltung Neustadt beschäftigt. Als Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit in der Pfalzakademie will sie die Effizienz weiter ausbauen, Innovationen bei den Angeboten entwickeln, die Vernetzung mit allen Bereichen des Bezirksverbands Pfalz vorantreiben und die Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne verfolgen. Nach einer Ist- sowie Konkurrenz-Analyse will sie einen Maßnahmenplan erarbeiten. Strategische Ziele seien zum Beispiel, neue Zielgruppen zu gewinnen, etwa junge Erwachsene sowie Senioren und Seniorinnen, die Auslastung und die finanzielle Ausstattung zu verbessern und die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Dienstleistungsorientiertes Handeln“ nennt sie als ihr „oberstes Gebot“; auch „lebenslanges Lernen“ sei ihr wichtig wie auch der generationen- und geschlechterübergreifende Austausch. Am Herzen liegt ihr nachhaltiges Handeln, und so will sie den Weg von Neustadt nach Lambrecht mit dem Fahrrad zurücklegen. Schon bei ihrer Vorstellung hat man gemerkt, dass sie etwas bewegen will und sich auf die neue Aufgabe und ihr Team freut.

Quelle: Bezirksverband Pfalz