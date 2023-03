Mannheim – Roland Hartung erhält Caritas-Ehrenzeichen in Gold – Würdigung für ehrenamtliches Engagement im Hospiz-Förderverein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der frühere Vorsitzende des Fördervereins St. Vincent Hospiz, Roland Hartung, hat das Caritas-Ehrenzeichen in Gold erhalten. Damit würdigt der Caritasverband Mannheim sein langjähriges ehrenamtliches Engagement zur Unterstützung der stationären Hospize in Mannheim-Waldhof und Ilvesheim.

Die Auszeichnung fand im Rahmen einer Feier mit den Fördervereinsmitgliedern statt, die sich Roland Hartung zu seiner Verabschiedung gewünscht hatte. Bei den letzten Vorstandswahlen im Dezember 2022 war er nicht erneut angetreten, nachdem er das Amt des Vorsitzenden 18 Jahre lang innegehabt hatte.

„Sie haben ein hohes Engagement an den Tag gelegt, das – gepaart mit der Ihnen eigenen Beharrlichkeit und gerne auch mal Streitlust – viel für die Hospizarbeit bewirkt hat. Sie haben aus tiefster Überzeugung den Hospizgedanken in der Bevölkerung verbreitet“, sagte Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim. „Es war ein großer Glücksgriff für die Hospizarbeit in Mannheim, dass Sie den Förderverein so lange geführt haben.“

Auch der neue Vorsitzende Dr. Peter Schäfer dankte Roland Hartung, „dass Sie den Förderverein in wesentlicher und beeindruckender Weise dahin entwickelt haben, wo er heute ist. Wir versuchen, diesem Erbe gerecht zu werden.“

Der Förderverein St. Vincent Hospiz wurde mit der Eröffnung des Mannheimer Hospizes St. Vincent im Jahr 2000 gegründet. Er sollte das strukturelle Defizit ausgleichen, das entsteht, weil Kranken- und Pflegekassen nicht die gesamten Hospizkosten übernehmen. Dafür konnte der Förderverein erfolgreich Spenden einwerben: Mehr als eine Million Euro kamen seit der Gründung zusammen. „Dafür sind wir als Träger der Hospize den Vereinsmitgliedern und den Spenderinnen und Spendern sehr dankbar“, so Regina Hertlein.

Der Förderverein unterstützte außerdem die Innenausstattung und die Gestaltung der Außenanlagen, als das Hospiz St. Vincent 2015 neue Räume auf dem Waldhof bezog und in Ilvesheim 2017 das Hospiz St. Vincent Süd und 2022 das Tageshospiz eröffnet wurden. Weiterhin ermöglichte er die künstlerische Gestaltung von Räumen für Besinnung und Gespräche, die in beiden Hospizen zur Verfügung stehen.

Um den Hospizgedanken in der Öffentlichkeit zu verbreiten, veranstaltet der Förderverein jährliche Symposien, bei denen aktuelle Themen der Hospizarbeit behandelt werden. Weitere Veranstaltungen waren Tage der offenen Tür anlässlich der Eröffnung der Hospize, Benefizkonzerte und Feste.

Roland Hartung erzählte in seiner Abschiedsrede, als er den Vorsitz übernahm, habe er sich zur Aufgabe gemacht, Angst und Vorurteile vor Hospizen abzubauen. Er sei froh, dass es in Mannheim durch die sehr gute Arbeit der Teams in den beiden Caritas-Hospizen diesen humanitären Fortschritt gebe. „Ich habe die Arbeit im Förderverein als außerordentlich erfüllende Tätigkeit erlebt, die mich persönlich bereichert und gelassener gemacht hat.“ (juk)

Foto: Regina Hertlein und Volker Hemmerich, Vorstand des Caritasverbands Mannheim, überreichen das Ehrenzeichen an Roland Hartung (r.).

Foto: Koch

Caritasverband Mannheim e.V.