Mannheim / Ingolstadt – Deutsche Eishockeymeisterschaft – Adler fliegen zum Sieg im ersten Playoff-Halbfinale

Mannheim / Ingolstadt – Heute kam es für die Mannheimer Adler beim ERC Ingolstadt zum ersten Halbfinale um die Deutsche Eishockeymeisterschaft. Die Mannheimer gerieten zu Beginn des 2. Drittels mit 1:0 in Rückstand. Im 3. Drittel konnte MacInnis, nach guter Vorarbeit von Taro Jentzsch, in der 52. Minute zum Ausgleich einnetzen. In der 57. Spielminute setzte sich Bergmann gegen die Schanzer durch und brachte die Mannheimer mit 1:2 in Führung.

Die Ingolstädter wechselten nun Torhüter gegen Feldspieler. Dies nutzte eine Minute vor Spielende Loibl zum 1:3 Endstand für die Mannheimer Adler.

