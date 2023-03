Endspurt bei der Vermarktung der ersten Neubaugebiete in den Landauer Stadtdörfern: Bewerbungen für städtische Baugrundstücke in Godramstein und Mörzheim noch bis 11. April möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Bald kann es losgehen mit dem Bauen in den Landauer Stadtdörfern: Bis zum 11. April können sich Interessierte für Grundstücke in den Neubaugebieten in Mörzheim und Godramstein bewerben. (Quelle: Stadt Landau)

Jetzt gilt’s: Noch bis einschließlich 11. April können sich Interessierte für städtische Baugrundstücke in den Landauer Ortsteilen Godramstein und Mörzheim bewerben. Nachdem sich die Stadt Landau in den zurückliegenden Jahren die Schaffung von Wohnraum in der Kernstadt und den Stadtdörfern zum Ziel gesetzt hat, konnten im Februar die ersten städtischen Baugrundstücke in den Neubaugebieten „Am Kalkgrubenweg“ und „Am Schlittweg“ in die Vermarktung gehen.

Wer kann sich bewerben? Alle volljährigen Personen, die aktuell kein eigenes Haus oder Grundstück im Landauer Stadtgebiet besitzen, das zur Wohnnutzung geeignet bzw. entsprechend bebaut werden kann. Den Zuschlag bekommt, wer gemäß der Landauer Vergaberichtlinien für stadteigene Grundstücke die meisten Punkte sammelt. Punkte gibt es zum Beispiel, wenn Bewerberinnen und Bewerber aus der Stadt oder einem Stadtdorf stammen, dort arbeiten, sich ehrenamtlich engagieren, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben. Wichtig: Auch wer keine Punkte sammeln kann, wird auf die Bewerbungsliste aufgenommen und hat ggfls. als Nachrückerin oder Nachrücker die Chance, einen Bauplatz zugeteilt zu bekommen.

Die entsprechenden Unterlagen können online unter www.baupilot.com/landau-in-der-pfalz eingereicht werden. Alle weiterführenden Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/grundstücke.

Das Neubaugebiet „Am Kalkgrubenweg“ in Godramstein liegt im Bereich östlich der Max-Slevogt-Straße und hat auf 46 Bauplätzen mit rund 25.000 Quadratmetern Platz für 62 neue Wohneinheiten; davon 40 in Einfamilienhäusern, 14 in Doppelhäusern und 8 in einem Mehrfamilienhaus. In der aktuellen Vermarktungsrunde stehen in einer ersten Tranche 8 stadteigene Baugrundstücke für Einfamilienhäuser und 1 zum Bau von Doppelhaushälften zur Verfügung. Der Angebotspreis pro Quadratmeter Bauland liegt bei 368 Euro.

Im neuen Mörzheimer Neubaugebiet „Am Schlittweg“ am östlichen Ortsrand können auf rund 15.500 Quadratmetern, verteilt auf 30 Bauplätze insgesamt 38 Wohneinheiten gebaut werden; davon 15 als Einfamilienhaus, 14 als Doppelhaus und 9 im Mehrfamilienhaus. 24 stadteigene Bauplätze für den Bau von privaten Eigenheimen in Form von Doppel- und Einfamilienhäusern werden jetzt zum Verkauf angeboten. Der Angebotspreis pro Quadratmeter Bauland liegt bei 305 Euro.

Für Fragen zur Bebauung können sich Interessierte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubürgerbüros unter Telefon 0 63 41/13 68 05, Fax: 0 63 41/13 68 19 oder per E-Mail an buergerbuero.stadtbauamt@landau.de; für allgemeine Rückfragen zur Grundstücksausschreibung an Julia Kloos, Liegenschaftsabteilung, unter Telefon 0 63 41/13 23 05, Fax 0 63 41/13 88 23 02 oder per E-Mail an landau-baut@landau.de.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz