Speyer – Auseinandersetzung an Tankstelle und in Innenstadt

Am Mittwoch zwischen 22:40 Uhr und 22:55 Uhr kam es zunächst an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße zu einem Streitgespräch zwischen einem 24-Jährigen und zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren, in dessen Verlauf Beleidigungen fielen. Die beiden Frauen fuhren dann mit einem grauen Renault Clio vom Tankstellengelände und nahmen noch einen bislang unbekannten Begleiter mit. Der 24-Jährige fuhr mit einem schwarzen VW Golf ebenfalls vom Tankstellengelände. Beide PKW fuhren in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt kam es zum Einsatz der Lichthupe und möglicherweise zu weiteren relevanten Ereignissen. Beide Parteien hielten schließlich auf der Maximilianstraße an, wo es zu mehreren Körperverletzungshandlungen gekommen sein soll. Zeugen berichten auch von einer Beteiligung eines namentlich unbekannten Fahrradfahrers. Die Beamten stellten keine Verletzungen bei den vor Ort befindlichen Beteiligten fest.

Die Polizei bittet Beteiligte und Zeugen um Meldung bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .