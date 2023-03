Schifferstadt – Französisch A1.3/ A2.1

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 11. April 2023 beginnt um 18 Uhr der Kurs „Französisch A1.3/ A2.1“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwölf Termine, jeweils dienstags von 18 Uhr bis 19:30 Uhr. Frankreich und die französischsprachige Welt kommen direkt in Ihren Kursraum- Sie erleben einen einfachen Einstieg in die französische Sprache und einen kommunikationsorientierten Unterricht. In abwechslungsreichen Einheiten wird ein Grundgerüst in der französischen Sprache erarbeitet. Voraussichtlich wird das A1 Buch in diesem Kurs abgeschlossen und auf das nächste Niveau A2 gewechselt.Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

