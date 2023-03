Rhein-Pfalz-Kreis – vhs Rhein-Pfalz-Kreis „Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag“

Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag

Am 09.05.2023 beginnt der Kurs der vhs Rhein-Pfalz-Kreis „Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag“. Erlernen oder vertiefen Sie in diesem Kurs die komplexe Technik des Scheibentöpferns. Der Kurs richtet sich an Anfänger*innen und Fortgeschrittene gleichermaßen.

Sie lernen Gefäße auf der Töpferscheibe selbst zu drehen und diese anschließend zu glasieren. Die erfahrene Dozentin, Marie Thiessen-Bucher, unterstützt Sie bei der Herstellung von Gefäßen

aller Art. Sie können dabei Ihre Kreativität entfalten und gleichzeitig ein Jahrtausende altes Kunsthandwerk erlernen.

Anmeldungen nur über die Außenstelle Schifferstadt. Der Kurs findet 5x am Dienstag-Vormittag von 08:30 bis 11:30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Keramikwerkstatt des vhs-

Bildungszentrums in Schifferstadt. Die Kursnummer lautet H210006S04. Die Kursgebühren betragen 68€ ab 8 TN und 97 € bei 6-7 TN. Ton und Glasuren werden mit der Dozentin

abgerechnet.

Eine Anmeldung ist nur über die örtliche vhs in Schifferstadt möglich. E-Mail:vhs@schifferstadt.de. Ansprechpartner sind Frau Katrin Fischer und Herr Alexander Christ.

Telefonnummer: 06235/44593

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis