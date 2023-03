Rhein-Pfalz-Kreis – vhs-Kurs Aufbaukeramik

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sie interessieren sich für die jahrtausendealte Kulturtechnik Töpfern? Dann lernen Sie bei unserem vhs-Kurs die Techniken der Aufbaukeramik. Mit den Händen erschaffen Sie einzigartige

Werkstücke und können auf diese Weise Ihre kreativen Ideen umsetzten. Unterstützung erhalten Sie dabei von der Dozentin, Johanna Mann, die über langjährige Erfahrung im Arbeiten mit Ton

verfügt. Der Kurs richtet sich an Anfänger*innen und Fortgeschritten gleichermaßen und bietet einen idealen Einstieg in die Arbeit mit dem Medium Ton.

Der Kurs findet ab Dienstag, den 11.04.23 an vier Abenden von 18:00 – 21:15 Uhr in der Carl-Bosch-Schule in Limburgerhof statt. Am Freitag, den 12.05.23 von 17:00 – 18:30 Uhr, können die

fertigen Werkstücke abgeholt werden. Die Gebühren belaufen auf sich auf 63 € (ab 8 TN), 91 €(6-7 TN), 135 € (4-5 TN). Die Kosten für Ton und Glasur werden direkt mit der Dozentin

abgerechnet.

Kursnummer: H210112K03. Anmeldung online unter https://www.vhs-rpk.de oder schriftlich per Anmeldeformular und per E-Mail in der Außenstelle Limburgerhof bei Herrn Veth:

veth@LIMBURGERHOF.de

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail