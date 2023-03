Raubüberfall auf Touristeninformation in Bockenheim

Grüstadt / Bockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Donnerstag, 30.03.2023 gegen 07:50 Uhr, kam es in der Touristeninformation in der Weinstraße in Bockenheim an der Weinstraße zu einem Raubdelikt auf eine 51-jährige Mitarbeiterin. Die Kriminalpolizei Grünstadt bittet nun um Ihre Mithilfe. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwei männliche Täter die Touristeninformation betreten und gewaltsam Bargeld entwendet haben sollen. Die Mitarbeiterin wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Täterbeschreibung Person 1: ca. 20-25 Jahre, dunkler Kapuzenpullover, blaue Jeans, grauer Basecap, große braune Sonnenbrille Täterbeschreibung Person 2: ca. 20-25 Jahre, dunkler Kapuzenpullover, graue Jeans, große schwarze Sonnenbrille, schwarzer Schal

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Grünstadt unter 06359 9312 0 oder per E-Mail an pigruen-stadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.