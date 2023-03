Müll oder nicht Müll – Auf dem Weg zu Zero Waste – digitaler Vortrag bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25. April um 19 Uhr können Interessierte kostenfrei an diesem digitalen Vortrag bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis aus der Reihe Stadt.Land.Welt.-Web zu den Sustainable Development Goals der Agenda 2030 teilnehmen.

Berlin und viele andere Städte und Kommunen machen sich auf den Weg Richtung Zero Waste – mit vielen Projekten und Initiativen. Welche Auswirkungen hat unser Konsum auf das globale Müllaufkommen sowie die Menschen und die Umwelt im Global Süden? Was können wir als Einzelne tun, um Müll zu vermeiden? Was kann und sollte Politik in Deutschland tun? Diese Fragen diskutieren wir aus wissenschaftlicher Perspektive und mit Menschen aus aktuellen Projekten. Diskutieren Sie online mit.

Zu Gast sind Dr. Stefan Ziegler vom WWF, der von einem Modellprojekt zur Reduzierung von Plastikmüll im Mekong-Delta in Vietnam berichten wird. Julius Neu, der nicht nur bei INKOTA e.V. arbeitet, sondern auch Eine Welt-Promotor für Klima- und Ressourcengerechtigkeit ist, wird der Frage nachgehen, wo die (metallischen) Rohstoffe unseres Verbrauchs ihren Ursprung haben. Welche Folgen haben deren Abbau für Mensch, Umwelt und Klima in den Ländern des Globalen Südens? Susanne Müller, gelernte Journalistin und Expertin für Kreislaufwirtschaft, moderiert die Diskussion.

Darüber hinaus erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer Beiträge aus Tallin, der European Green Capital 2021, einer Volkshochschule aus der schwedischen Landeshauptstadt Stockholm sowie weitere interessante Gäste, die ihre Projekte und Ideen zur Müllvermeidung vorstellen. Live zu Gast im Studio mit einem Upcycling-Projekt, das zum

Mitmachen einlädt, wird das Kulturlabor Trial&Error sein.

Im Chat können Fragen und Diskussionsbeiträge an die Referierenden gerichtet werden.

Anmeldungen sind bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis online auf der Webseite www.vhs-rpk.de möglich (Kursnummer H104102Z01), Kontakt per E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de

Der Vortrag findet über Webex statt. Vor Kursbeginn erhalten die Angemeldeten einen Zugangslink per E-Mail.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis