Ludwigshafen: Gleiserneuerungsarbeiten am Wittelsbachplatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert von Freitag, 31. März 2023, bis einschließlich Donnerstag, 13. April, die Gleisanlage im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Wittelsbachplatz. Dies hat Auswirkungen auf die Stadtbahnlinie 6/6A sowie die Nachtbuslinie 96.

Für die Gleiserneuerungsarbeiten sind Sperrungen für den Autoverkehr notwendig: Die Saarlandstraße wird halbseitig ab 31. März, 9 Uhr, bis voraussichtlich 13. April gesperrt. Die Überfahrt Pfalzgrafenstraße wird im selben Zeitraum voll gesperrt. Die Überfahrt Saarlandstraße (stadteinwärts) wird ab 31. März, ca. 20 Uhr, bis zum Morgen des 5. April gesperrt. Eine Umleitung für den Autoverkehr ist vor Ort ausgeschildert.

Um die Maßnahme zur Erneuerung des Gleisabschnitts zügig abschließen zu können, sind Arbeiten in mehreren Nächten und voraussichtlich auch an den Feiertagen notwendig.

Die Buslinie 96 sowie die Stadtbahnlinie 6/6A werden wie folgt angepasst:

Buslinie 96

Die Nachtbuslinie 96 wird während der Sperrung der Überfahrt Saarlandstraße, von Freitag, 31. März, ca. 20 Uhr, bis Mittwoch, 5. April, Betriebsbeginn, in Fahrtrichtung Berliner Platz umgeleitet. Die Busse der Linie 96 fahren in diesem Zeitraum ab der Haltestelle Wittelsbachplatz über die Haltestellen Bürgermeister-Krafft-Platz und Halberg zum Berliner Platz. In Gegenrichtung verkehren sie auf dem regulären Linienweg.

Stadtbahnlinie 6/6A

Der Streckenabschnitt im Bereich der Haltestelle wird für die Linie 6/6A ab Samstag, 1. April, ca. 21:30 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 11. April, Betriebsbeginn, gesperrt. Die Bahnen der Linien 6/6A verkehren im Zeitraum der Gleissperrung nur zwischen den Haltestellen Neuostheim/SAP Arena S-Bf und Berliner Platz. Auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Rheingönheim wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, welcher in zwei Phasen mit unterschiedlichen Linienwegen verkehrt.

Schienenersatzverkehr (SEV)

Die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) fahren in Phase 1 von Samstag, 1. April, bis Dienstag, 4. April, vom Berliner Platz kommend über Pfalzbau zum Wittelsbachplatz und ab dort parallel zur Stadtbahnstrecke bis zur Endstelle Rheingönheim. Es werden jeweils die Nachtbushaltestellen am Fahrbahnrand bedient. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab Rheingönheim den identischen Linienweg bis zum Wittelsbachplatz und ab dort weiter über die Haltestellen Bürgermeister-Krafft-Platz und Halberg zum Berliner Platz.

In der Phase 2 von Mittwoch, 5. April, bis Dienstag, 11. April, fahren die Busse auch in Fahrtrichtung Berliner Platz ab Wittelsbachplatz über Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Haltestelle Brückweg kann vom Schienenersatzverkehr (SEV) nicht angefahren werden und entfällt für die Dauer der Gleiserneuerungsarbeiten. Die Haltestelle Hauptstraße wird zusätzlich angefahren.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH