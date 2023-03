Kinder- und Jugendbüro: Metal-Konzert in der Frankenthaler Zuckerfabrik

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar)red(ak) -Am Freitag, 31. März, findet in der Zuckerfabrik ein Metal-Konzert statt. Auf der Bühne stehen Gomorrha, Demorphed und Appalic Decay. Der Eintritt für das Konzert kostet sechs Euro an der Abendkasse, Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr.

Mehr zu den Bands

Gomorrha, als Trashmetalband gegründet, weiterentwickelt zur Deathmetalband, löste sich bereits in jungen Jahren auf. Aus einer Laune heraus wurde Gomorrha in neuer junger Besetzung wieder zum Leben erweckt. Die musikalische Ausrichtung der Band war von Anfang an klar – Old School Death Metal. Nach 15 Monaten intensivem Proben wurde im März 2020 die Sechs-Track CD „Before the storm“ geschaffen. Auf dieser CD sind drei alte Songs aus der Anfangszeit der Band, die noch einmal überarbeitet wurden, und drei neue Stücke enthalten.

Demorphed kann seit dem ersten Konzert 2012 auf über 100 Auftritte vor allem im süddeutschen Raum zurückblicken und hat mit einigen bekannten Bands der Szene zusammengespielt. Stilistisch haben sich Demorphed von Anfang an dem rauen ungeschliffenen Death-metal verschrieben, ohne dabei Trends nachzurennen. 2013 hat sich der Gitarrensound groove-orientiert weiterentwickelt. Mit der Veröffentlichung der EP „Garden Of Bones“ feierten Demorphed 2015 ihren ersten Tonträger. 2019 folgte mit „Creation Of A War Machine“ das erste Album. Nach der Corona-Pandemie stehen Demorphed mit dem neuen Album „Denial Of Death“ wieder auf der Bühne.

Apallic Decay haben sich 2016 gegründet und stehen für eine Mischung aus Black- und Deathmetal mit progressiven Einflüssen.

Mehr zu den Konzerten in der Zuckerfabrik

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal fördert Nachwuchsbands und veranstaltet Livekonzerte. Diese finden im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April in der Zuckerfabrik statt. Bands können ihre Bewerbungen an Karsten Ferchow (karsten.ferchow@frankenthal.de) richten. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/kijub.