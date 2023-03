Fahrraddieb in Ludwigshafen erwischt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Am späten Mittwochabend (29.03.2023), gegen 23:30 Uhr, meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Schanzstraße, dass er einen fremden Mann dabei gestellt hat, als er ein Fahrrad aus dem Haus tragen wollte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 36-jährigen Täter kontrollieren. Er hatte ein im Hausflur stehendes Fahrrad im Wert von ca. 400 Euro an sich genommen und wollte damit aus dem Haus gehen, als er von einem Anwohner gestoppt wurde. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.