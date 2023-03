Universitätsklinikum Mannheim – Ärzte-Warnstreik am 30. März: Patientenversorgung sichergestellt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat für Donnerstag, 30. März, zu einem ganztägigen Warnstreik von Ärzten aufgerufen, der auch das Universitätsklinikum Mannheim betreffen wird. Um die Patientenversorgung sicher zu stellen, hat die Geschäftsführung des Universitätsklinikums eine Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund abgeschlossen.

Die Notdienstvereinbarung beruht auf dem beiderseitigen Einvernehmen, dass zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden gesundheitlichen Notfallversorgung der Bevölkerung Mannheims sowie des Umlands ein funktionsfähiges Universitätsklinikum notwendig ist. Sie ermöglicht trotz des Warnstreiks eine personelle Besetzung wie an Wochenenden. Darüber hinaus werden wichtige Bereiche am Universitätsklinikum Mannheim nicht von der Arbeitsniederlegung der Mediziner betroffen sein: Alle Notfälle können in gewohnter Weise behandelt werden, ebenso bereits stationär aufgenommene Patienten. Außerdem von den Streikmaßnahmen ausgenommen sind Intensivstationen, Transplantationen und alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien von Krebspatienten. Auch Patienten, die von ihrem Haus- oder Facharzt mit der Bitte um sofortige Behandlung überwiesen werden, können trotz des Streiks wie üblich behandelt werden.

Obwohl die medizinische Versorgung bereits aufgenommener Patienten auf den Stationen durch die Notdienstvereinbarung sichergestellt ist, sollten Patienten und Angehörige berücksichtigen, dass es am Donnerstag zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen wird. Wenn Untersuchungs- oder Behandlungstermine wegen des Streiks nicht eingehalten werden können, werden die Patienten von den einzelnen Kliniken darüber informiert. Für eventuelle Unannehmlichkeiten wegen des vom Marburger Bund initiierten Warnstreiks bittet die Geschäftsführung des Universitätsklinikums Mannheim alle Patienten und Angehörigen um ihr Verständnis.

Von der laufenden Tarifauseinandersetzung zwischen dem Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA) und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) betroffen sind rund 600 Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum.

Quelle Foto Text UMM