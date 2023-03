„Natürlich Heidelberg“: Anmeldung zu den Veranstaltungen im April online möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Interessante Führungen und Exkursionen, ein Bastel-Nachmittag im Wald oder Kochkurse – bei den Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ ist für Jung und Alt etwas dabei. Das städtische Umweltamt hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt.

• Samstag, 1. April 2023, 10 bis 13 Uhr, Kräuter sammeln – Grüne Soße – am Wolfsbrunnen

• Samstag, 1. April 2023, 19.30 bis 21 Uhr, Amphibien im Frühling

• Sonntag, 2. April 2023, 10.15 bis 12.15 Uhr, Yoga im Wald

• Sonntag, 2. April 2023, 10.45 bis 13.45 Uhr, Felsenmeer, Haarmützen und Wolfsbrunnen

• Sonntag, 2. April 2023, 13.30 bis 16.30 Uhr, Auf den Spuren alter Küchen- und Heilkräuter

• Sonntag, 2. April 2023, 13.50 bis 17.50 Uhr, Geländeformen an der Hohen Straße erzählen

• Freitag, 14. April 2023, 17 bis 19 Uhr, Wildkräuter, Wildgemüse und Wiesenblumen

• Samstag, 15. April 2023, 10 bis 12 Uhr, Baumrinden – vergleichen und bestimmen

• Samstag, 15. April 2023, 10 bis 12 Uhr, Wildkräuter, Wildgemüse und Wiesenblumen

• Sonntag, 16. April 2023, 11 bis 13 Uhr, Wild- & Heilkräuter im Frühling

• Sonntag, 16. April 2023, 13.30 bis 16 Uhr, Auf den Spuren alter Küchen- und Heilkräuter

• Montag, 17. April 2023, 14 bis 15.30 Uhr, Einweisungsveranstaltung Walderlebnisgelände (Fortbildung)

• Mittwoch, 19. April 2023, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking

• Mittwoch, 19. April 2023, 17.30 bis 19.30 Uhr, Obstbäume selbst veredeln

• Samstag, 22. April 2023, 10 bis 17.30 Uhr, Orientierungskurs im Heidelberger Wald

• Samstag, 22. April 2023, 14 bis 17 Uhr, Vom Huhn und vom Ei

• Samstag, 22. April 2023, 14 bis 16.30 Uhr, Frühlingsspaziergang. Natur entdecken und genießen

• Samstag, 22. April 2023, 14 bis 17 Uhr, Hohlweg, Pinge, Weinterrasse – Spuren im Gelände

• Samstag, 22. April 2023, 16.30 bis 19 Uhr, Der Heidelberger Wald im Klimawandel

• Sonntag, 23. April 2023, 10 bis 12 Uhr, Kur- und Heilwald am Kohlhof im Frühling

• Donnerstag, 27. April 2023, 17.30 bis 19.30 Uhr, Waldmeisterspaziergang

• Freitag, 28. April 2023, 15 bis 18 Uhr, „Landart“ für Familien

• Samstag, 29. April 2023, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

• Sonntag, 30. April 2023, 7 bis 10 Uhr, Vogelstimmenfrühexkursion in Heidelberg-Rohrbach

• Sonntag, 30. April 2023, 10.30 bis 13.30 Uhr, Was blüht den da – Kräuterwanderung für Kinder

Regelmäßige Naturerlebnisgruppen

• Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15 bis 17.30 Uhr

• Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr

• Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr

• BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.