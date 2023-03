Mannheim – Wallstadt: Fortsetzung der Sanierungsarbeiten an der Römerstraße und am Parkplatz der Sportanlage ab 3. April 2023

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab Montag, 3. April 2023 setzt der Stadtraumservice Mannheim in Wallstadt die Sanierungsarbeiten an der Römerstraße fort. Im Bereich ab Einmündung „Auf den Ried“ bis an den Parkplatz der Sportanlage, wird ein Geh- und Radweg hergestellt. Während der Umbauarbeiten kann die Römerstraße jederzeit halbseitig befahren werden.

Nach den ca. dreiwöchigen Arbeiten am Geh- und Radweg wird der Parkplatz ebenfalls erneuert. Die Sanierungsarbeiten am Parkplatz dauern ca. sieben Wochen. In dieser Zeit steht der Parkplatz an der Sportanlage nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Baumaßnahme findet man unter www.mannheim.de/baustellenundverkehr.

Quelle Stadt Mannheim