Ludwigshafen – Gefahrenabwehr: Im April werden die SB-Foyers der Sparkasse Vorderpfalz nachts geschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Geldautomatensprengungen richten große Sachschäden an und gefährden Menschen im Umfeld. Reduzierte Bargeldbestände bei Geldautomaten und standortindividuelle Sicherungsmaßnahmen sollen zusätzliche Sicherheit bieten und zur Bekämpfung der Kriminalitätsform beitragen.

Die Sparkasse Vorderpfalz weitet aus Sicherheitsgründen die Schließzeiten ihrer Selbstbedienungs-Foyers aus. Was bislang nur bei wenigen Standorten der Fall war, wird ab Anfang April 2023 sukzessive für alle Standorte im April gelten: Die SB-Foyers bleiben von 23 bis 6 Uhr geschlossen. Außerhalb dieser Zeiten können die dort befindlichen Geldautomaten und weiteren SB-Geräte uneingeschränkt genutzt werden. Eine weitere Vorsorgemaßnahme: Bargeldbestände bei Geldautomaten werden reduziert. Dadurch kann es vereinzelt bei einigen Geldautomatenstandorten zu Engpässen kommen, teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit. Hintergrund sind Präventivmaßnahmen aufgrund vermehrter Angriffe auf Geldautomaten in der gesamten Bankenlandschaft.

Standortindividuelle Sicherungsmaßnahmen sollen zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen beitragen

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Wir nehmen Angriffe auf Geldautomaten sehr ernst, denn die Attacken werden schnell und brutal ausgeführt, richten große Sachschäden an und gefährden Menschen im Umfeld. Aus Sicherheitsgründen müssen wir deshalb den Zugang zu unseren Selbstbedienungs-Foyers reduzieren und nachts schließen. Das geschieht in enger Abstimmung und nach Analyse und Empfehlung der Sicherheitsbehörden, um weitere Sprengungen zu vermeiden. Zuletzt war unser SB-Standort Ludwigshafen-Fachmarktzentrum Rheingönheim im März dieses Jahres von einer Sprengung betroffen. Um die Gefahr einer Sprengung zu minimieren und dadurch den Schutz von Personen und Sachwerten zu verbessern, haben wir auf Basis einer aktuellen Risiko- und Gefährdungsanalyse eine Kombination verschiedener weiterer standortindividueller Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Unsere Sicherungsmaßnahmen zielen im besten Fall nicht nur darauf ab, den Erfolg der Tat zu erschweren, sondern die Tat im Vorfeld schon zu verhindern. Mit all den Maßnahmen möchten wir zur Verhütung und Bekämpfung dieser Kriminalitätsform beitragen“.

Geldautomaten haben einen hohen Sicherheitsstandard und werden regelmäßig einer Risiko- und Gefährdungsanalyse unterzogen

Die Geldausgabeautomaten der Sparkasse Vorderpfalz haben einen hohen Sicherheitsstandard. Sie werden in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden fortlaufend einer regelmäßigen und turnusmäßigen Risiko- und Gefährdungsanalyse unterzogen. Um die bestmögliche Prävention jedes einzelnen Standortes zu gewährleisten, richtet die Sparkasse den Einsatz und das Zusammenwirken ihrer Maßnahmen stets auf die jeweilige Bedrohungssituation sowie auf die Sicherheits- und Gefährdungslage vor Ort aus. Ziel der Gefährdungsanalyse ist es die Verhinderung von Personen- und Gebäudeschäden, die Verhinderung von Sprengungen, die Minimierung von Folgeschäden und frühzeitiges Erkennen von Angriffen.



Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.019.563,60 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 816 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

