Geänderte Öffnungszeiten der städtischen Hallenbäder in Mannheim an Ostern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar Für die städtischen Hallenbäder gelten über die Osterfeiertage und während der Schulferien bis 15. April folgende angepasste Öffnungszeiten:



Das Herschelbad ist am Karfreitag, 7. April, geschlossen. Am Karsamstag, 8. April, ist das Bad verlängert von 8 bis 21 Uhr offen, am Ostersonntag und Ostermontag (9. und 10. April) öffnet das Bad jeweils von 9 bis 20 Uhr. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Auch das Gartenhallenbad Neckarau und die Sauna haben am Karfreitag, 7. April, ganztägig geschlossen. Am Karsamstag, 8. April, ist das Bad normal von 11 bis 22 Uhr und die Sauna von 10 bis 22 Uhr offen. Am Ostersonntag und Montag (9. und 10. April), ist das Bad jeweils von 9 bis 20 Uhr und die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag, 11. und 13. April, können Badegäste länger von 9 bis 22 Uhr schwimmen. Von 9 bis 18 Uhr hat das Bad am Mittwoch, 12. April, geöffnet. Am Freitag, 14. April, hat das Bad durchgängig von 6 bis 22 Uhr, die Sauna von 10 bis 22 Uhr offen. Ansonsten gelten im Bad und für die Sauna die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Waldhof-Ost ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag (7. bis 10. April) geschlossen. Am Gründonnerstag, 6. April, hat das Bad von 8 bis 21 Uhr offen. Während der Osterferien werden verlängerte Besucherzeiten angeboten: Am Dienstag, 11. April, von 10 bis 21 Uhr; am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. April, jeweils von 8 bis 21 Uhr. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Vogelstang ist ebenfalls von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag (7. bis 10. April) geschlossen. Am Freitag, 14. April, ist das Bad verlängert von 8 bis 21 Uhr offen. Ansonsten gelten die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Einlassschluss in allen Bädern ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten.

Weitere Informationen gibt der Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon 0621 293-4004 oder per E-Mail an fb52@mannheim.de sowie bei den jeweiligen Hallenbädern.

Quelle: Stadt Mannheim