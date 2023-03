UNESCO City of Literature: Heidelberger Autorin für Schreibresidenz in den USA ausgewählt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Im Rahmen einer Kooperation der beiden UNESCO Cities of Literature Heidelberg und Seattle wird die Heidelberger Autorin Claudia Klingenschmid eine viertägige Schreibresidenz antreten. Ermöglicht wird der Aufenthalt durch die kulturell engagierte Non-Profit-Organisation „The Seventh Wave“. Die Organisation hat ihren Sitz auf Bainbridge Island. Rund 45 Fährminuten von Downtown-Seattle entfernt stellt die Insel ein einzigartiges Biotop dar. Dort befindet sich auch das Bloedel Bunkhouse, in dem die Heidelberger Stipendiatin Claudia Klingenschmid beherbergt sein wird, um sich dort mit anderen Kreativen auszutauschen. Die Autorin möchte die Zeit nutzen, um an ihrem nächsten Buch weiterzuarbeiten. Die Geschichte spielt teilweise an der Westküste der USA und so bietet der Aufenthalt eine gute Gelegenheit, die Eigenheiten des Handlungsortes aufzusaugen.

