Schnelle ÖPNV-Verbindungen ab Germersheim Bahnhof nach Norden

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Ludwigshafen z.B. in 25 Minuten, nach Mainz in 1:09 Stunden, nach Frankfurt in 1:44 Stunden und nach Koblenz in 2:06 Stunden

„Die Kreisverwaltung plant die im Folgenden beschriebenen Reiseketten natürlich nicht erst ab dem Bahnhof Germersheim. Wir achten generell darauf, dass auch gute Zubringerverkehre z. B. ab Wörth, Leimersheim, Hördt und Lingenfeld zu diesen Verbindungen geschaffen wurden und werden. So werden bei jeder neuen bzw. optimierten Busverbindung attraktive Umsteigemöglichkeiten an den Bahnhöfen in unserem Landkreis entstehen. Der Bahnverkehr bildet das Rückgrat unseres ÖPNV“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel.

ÖPNV-Berater Klaus Hölderich ergänzt: „Jeder Umstieg ist risikobehaftet. Außerdem sind kurze Umsteigezeiten für Ältere und Gehbehinderte oft nicht mehr leistbar. Deswegen freuen wir uns, dass ab 12/2023 umsteigefreie Verbindungen mit der Rhein-Neckar-S-Bahn S3 von Mannheim, Hbf via Germersheim und Wörth nach Karlsruhe, Hbf vom Zweckverband- ÖPNV (ZÖPNV-Süd) in Kaiserslautern zu 12/2023 eingerichtet werden. Bei den derzeit drei S3-Zugpaaren am Wochenende haben wir in kurzer Zeit schon eine gute Nachfrage erreicht. Besser geht immer!“

Insbesondere der Regionalexpress RE4 (Süwex), der im 120-Minuten-Takt an sieben Tage die Woche verkehrt, bietet ab Germersheim bereits heute umsteigefreie Verbindungen nach Mainz, Hbf und Frankfurt, Hbf. An Werktagen finden in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Abend noch einzelne Verstärkerfahrten statt.

Mit dem Deutschland-Ticket (49 Euro-Ticket) werden diese ÖPNV-Verbindungen nicht nur im Ausflugsverkehr öfters nachgefragt, da sie zum Auto zeitlich konkurrenzfähig, zukünftig auch preislich interessant und bequem sind, wenn die Taktung stimmt.

Im Prinzip gibt es ab Germersheim, Bf werktäglich über den ganzen Tag verteilt zwei unterschiedliche Verbindungen in Richtung Norden:

Im 120-Minuten-Taktverkehr zur geraden Stunde (ab 8:38 Uhr) verkehrt der RE4 umsteigefrei nach Mainz, meist in einer Fahrtzeit von 1:09 Stunden.

Davor starten bereits um 6:19 (in Lingenfeld mit Zusatzhalt und gleisgleichem Umstieg von der ersten BASF-Bahn S44 aus Wörth, Bf) und 7:24 RE4 nach Mainz, die jedoch etwas länger unterwegs sind (1:28 und 1:12 Stunden).

Nahezu im 120-Minuten-Takt (ab 9:12 Uhr) fährt die S-Bahn S3 bzw. S4 nach Ludwigshafen, Mitte. Danach geht es weiter mit dem RE14 aus Mannheim nach Mainz.

Bei diesen Verbindungen ist in Ludwigshafen, Mitte die Zeit zum Umstieg zwischen zwei und zehn Minuten. Die Fahrtzeit beträgt dann ca.1:30 Stunden.

Für die Fahrgäste aus dem Landkreises Germersheim spielt die Umsteigezeiten am Morgen in Fahrtrichtung Mainz keine gewichtige Rolle, da bei den Verbindungen ab 9:12 und 11:12 zehn bzw. fünf Minuten für den Umstieg im Fahrplan stehen.

Letztendlich bedeutet dies, dass die stündlichen Verbindungen bei den Abfahrtszeiten ab Germersheim, Bf zwischen 6:19 Uhr und 11:12 Uhr recht sicher sind.

Sollte der Bahnsteigwechsel von Gleis 2 auf Gleis 1 in Ludwigshafen, Mitte wider Erwarten nicht klappen, dann verkehrt 20 Minuten später die S-Bahn S6 (Mannheim – Worms –Mainz), was jedoch aufgrund weiterer Halte eine 50 Minuten spätere Ankunft in Mainz bedeutet.

In Mainz, Hbf besteht die Möglichkeit eines bahnsteiggleichen 4-Minuten-Umstiegs vom RE4 auf den RE2 (ebenfalls Süwex) via Bingen, Bacharach und Boppard nach Koblenz. Auch auf dem Rückweg besteht in Mainz ein bahnsteiggleicher Umstieg vom RE2 auf den RE4 via Germersheim und Graben-Neudorf nach Karlsruhe, Hbf.

Beide Umstiege sind im „DB-Navigator“ nicht (mehr) zu finden, da sie nicht stabil funktionieren. Für diese Umstiege in Mainz sollte man also einen „Plan-B“ bereithalten.

Generell werden im „DB-Navigator“ alle Umstiege ab und unter 4 Minuten nicht aufgelistet, da sie stark gefährdet sind.

Die Heimfahrt, z. B. ab Mainz, in den Landkreis Germersheim verkehrt analog ebenfalls stündlich:

Im 120-Minuten-Taktverkehr zur geraden Stunde immer zur Minute _:13 mit dem RE4 umsteigefrei

In den anderen Stunden zur Minute _:13 bzw. _:17 mit dem RE14 (Fahrtrichtung Mannheim) mit einem Umstieg in Ludwigshafen, Mitte. Danach geht es weiter mit der S3 bzw. S4 nach Germersheim. Nahezu im 60-Minuten-Takt fährt die S-Bahn S3 bzw. S4 zur Minute _:07 mit allen Zwischenhalten nach Germersheim, Bf, oft sogar bis Germersheim, Mitte.

Zu bevorzugen sind natürlich die umsteigefreien Verbindungen mit dem RE4 für die Fahrt in Richtung Süden.

Wer trotzdem den RE14, z. B. ab Mainz, Worms, Frankenthal in Richtung Süden nutzt, muss die relativ kurze Umstiegzeit (ca. 4-5 Minuten) in Ludwigshafen, Mitte für Bahnsteigwechsel von Gleis 2 über die Treppe bzw. Rolltreppe zum Gleis 1 beachten.

Wenn der RE14 relativ pünktlich am Stadtbahnhof „Ludwigshafen, Mitte“, z. B. um 12:03 bzw. 20:03 Uhr ankommt, dann „rentiert“ sich der schnelle Schritt zur S3, denn in Speyer besteht Anschluss auf die Buslinie 591 (z. B. nach Schwegenheim, Weingarten), in Lingenfeld auf die Buslinie 590 (z. B. nach Westheim, Lustadt, Zeiskam), in Germersheim auf die Stadtbahn S51 (z. B. nach Rheinzabern, Wörth) bzw. auf die Buslinie 550 (via Germersheim, Stadthalle z. B. nach Bellheim, Knittelsheim).

In Fahrzeit ausgedrückt, bedeutet dies bei der Abfahrt ab Mainz um 19:13 Uhr eine Ankunft in Rheinzabern, Bf um 21:11 Uhr statt laut Fahrplan um 22:11 Uhr, d h. eine Verkürzung der Reisezeit von einer Stunde.

Quelle Kreisverwaltung Germersheim