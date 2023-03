NCT Heidelberg: Krebspatiententag am 22. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg veranstaltet am 22. April den 18. Krebspatiententag in digitaler Form. Patientinnen und Patienten, Angehörige und alle Interessierten können aus erster Hand den aktuellen Stand der onkologischen Forschung und Behandlung erfahren.

Der Tag beinhaltet Fachvorträge und Expertenforen, an denen sich Selbsthilfegruppen beteiligen. Die Anmeldung zum Krebspatiententag ist bis zum 20. April 2023 unter diesem Link möglich: https://indico.dkfz.de/e/NCT_Patiententag2023

Der 18. Krebspatiententag des NCT Heidelberg findet am 22. April von 9.30 bis 13 Uhr als Videokonferenz statt. Insgesamt sieben Fachvorträge vermitteln auf verständliche Weise den neuesten Stand der onkologischen Forschung und Behandlung in verschiedenen Fachgebieten sowie bei unterstützenden Angeboten. Zudem stellen sich Selbsthilfe und Patientenvertretung am NCT Heidelberg vor. An die Fachvorträge schließen sich interaktive Expertenforen zu unterschiedlichen Erkrankungsformen an, in denen die Teilnehmenden mit Fachleuten aus Klinik und Selbsthilfegruppen diskutieren können.

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), sagt: “Zum Krebspatiententag des NCT Heidelberg laden wir Patienten, Angehörige, Freunde und Interessierte sehr herzlich ein. Sie erhalten aus erster Hand Informationen zu onkologischen Fragestellungen und können zudem direkt mit uns ins Gespräch kommen.”

In den vergangenen Jahren waren ungefähr 400 Interessierte online beim Krebspatiententag dabei. Das Online-Format bietet einen unkomplizierten Zugang, den viele Teilnehmende schätzen. Alle Vorträge werden automatisch live untertitelt.

Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Abteilung Translationale Medizinische Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), sagt: “Mit dem Krebspatiententag des NCT Heidelberg wollen wir auf verständliche Weise aus unserem Fachgebiet informieren und zugleich erfahren, welche Fragen für Patientinnen und Patienten besonders drängend sind. Wir freuen uns auf den Austausch.”

Der 18. Krebspatiententag des NCT Heidelberg steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg, Eckhart Würzner, und des Krebsverbands Baden-Württemberg. Darüber hinaus trägt das Heidelberger Selbsthilfebüro zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Als Sponsoren unterstützen die Unternehmen MSD Sharp & Dohme, IPSEN Pharma, Roche Pharma, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Novartis Pharma und Abnoba.

Die Teilnahme am Krebspatiententag 2023 ist kostenlos. Das detaillierte Programm und die Anmeldung finden sich unter diesem Link: https://indico.dkfz.de/e/NCT_Patiententag2023

Themen der Fachvorträge

. Präzisionsbestrahlung

. Neue Entwicklungen in der personalisierten Onkologie

. Aktuelle Ansätze aus der Immuntherapie

. Wie kann ich meine Fertilität trotz Krebserkrankung bewahren?

. Informieren – Beraten – Unterstützen: Beratungsangebote am NCT

. Vorstellung der Sprechstunde “Integrative Onkologie (komplementäre-naturheilkundliche Beratung)” am NCT

. Robotik in der onkologischen Chirurgie

Themen der Expertenforen

. Brustkrebs und gynäkologische Tumoren

. Gastrointestinale Tumoren (Speiseröhre, Magen, Darm), neuroendokrine Tumoren

. Hautkrebs

. Kopf-Hals-Tumoren, Hirntumoren und -metastasen

. Leukämien, Lymphome und multiples Myelom

. Nieren-, Blasen- und Prostatakrebs

. Sarkome, Knochen- und Weichteiltumoren, CUP

. Thorakale Tumoren

Anmeldeinformationen und Kontakt

18. Krebspatiententag des NCT Heidelberg Online-Veranstaltung via Zoom 22. April 2023

9.30 bis 13 Uhr

Anmeldung bis zum 20. April online unter https://indico.dkfz.de/e/NCT_Patiententag2023

Die Teilnahme ist kostenlos.

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg Fortbildungen und Veranstaltungen Im Neuenheimer Feld 460

69120 Heidelberg

Telefon: (06221) 56-36091

E-Mail: nct.events@nct-heidelberg.de

Veranstalter: Universitätsklinikum Heidelberg

Quelle NCT HD / Quelle Bild: “NCT Heidelberg/Philip Benjamin”