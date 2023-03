Nächste Runde des „Frauen-Erfolgsteams“ Heidelberg startet! Anmeldung bis 12. April möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg startet am Mittwoch, 26. April 2023, in Zusammenarbeit mit der „Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ die nächste Runde des „Frauen-Erfolgsteams“. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot für Frauen, die in Heidelberg leben oder arbeiten. Es richtet sich speziell an Frauen, die eine Führungsposition anstreben, bereits innehaben oder darüber nachdenken, sich selbständig zu machen. Dabei schließt sich eine Gruppe von acht Teilnehmerinnen zu einem sogenannten Erfolgsteam zusammen, das sich knapp ein halbes Jahr lang einmal im Monat trifft. Unter Anleitung der Trainerin Kati Schmitt-Stuhlträger beraten sich die Teilnehmerinnen gegenseitig zu den Herausforderungen des Berufslebens, entwickeln gemeinsam Lösungsansätze, erarbeiten Pläne zur Verfolgung individueller Ziele und erhalten die Möglichkeit, längerfristige Kontakte untereinander zu knüpfen.

Die sieben monatlichen Termine finden stets mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr im Heidelberger Rathaus statt. Das erste der Treffen ist am Mittwoch, 26. April 2023. Erstmals werden in diesem Jahr auch digitale Update-Treffen zwischen den persönlichen Treffen stattfinden, in denen die Teilnehmenden ihre Fortschritte, Fragen und Probleme besprechen können. Interessierte können sich bis 12. April 2023 bei der „Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ unter Telefon 0621 293-2590 (vormittags) oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de anmelden. Bei der verbindlichen Anmeldung sollten Wohnort und berufliche Tätigkeit angegeben sowie kurz dargestellt werden, warum die Interessierte Mitglied des Erfolgsteams werden möchte und welches Ziel sie erreichen möchte. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.frauundberuf-mannheim.de/erfolgsteam_heidelberg.

Weiteres Angebot: individuelle Beratung

Seit 2016 bietet das Amt für Chancengleichheit in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle in Heidelberg ein kostenloses, individuelles Beratungsangebot für Frauen an, die eine Führungsposition anstreben oder sich selbständig machen möchten. Die Beratungstage finden jeweils am dritten Dienstag im Monat sowie nach individueller Vereinbarung statt. Die knapp einstündigen Beratungen werden aktuell telefonisch oder per Webex durchgeführt. Die nächsten fixen Termine sind am 18. April und 16. Mai 2023.

Um vorherige Anmeldung bei der Kontaktstelle unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de wird gebeten. Die genauen Beratungstermine sind online unter www.heidelberg.de/beratung-karriere zu finden.