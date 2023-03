Ludwigshafen – Winterhilfe-Mittagessen im Prälat-Walzer-Haus nach acht Wochen beendet – im Schnitt 100 Gäste bewirtet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gelebte Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Es war die achte und letzte kostenfreie Essensausgabe der Winterhilfe-Aktion im Prälat-Walzer-Haus, zu der die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, die Malteser Ludwigshafen und das Caritas-Zentrum Ludwigshafen immer montags seit dem 6. Februar eingeladen hatten. Die Organisator*innen zählten im Schnitt 100 Gäste. Sie hoffen, im nächsten Winter wieder regelmäßig zu leckerem Essen und guten Gesprächen einladen zu können.

Acht Tische mit jeweils zehn Stühlen stehen im großen Saal des Prälat-Walzer-Hauses. Alle sind liebevoll mit Servietten, Filzblumen und einem „Herzlich willkommen“-Schild gedeckt. Auf den Fensterbänken stehen Osterhasen. „Die hat eine unserer Ehrenamtlichen gebastelt“, sagt Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum Ludwigshafen. Die Deko ist sichtbarer Ausdruck des großen Engagements und der Herzenswärme, mit der die Organisator*innen und über 20 ehrenamtlichen Helfer*innen beim Winterhilfe-Mittagessen dabei sind. „Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir den Mittagstisch nicht stemmen“, hebt Simone Hartner hervor.

Etwas für die Menschen tun

Die Gemeindereferentin der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus war es, die die Idee zum Winterhilfe-Mittagessen hatte. „Als die Winterhilfe des Bistums im Dezember 2022 bekannt gegeben wurde, habe ich sofort überlegt, was wir machen können“, erinnert sie sich. „Wir sollten etwas für die Menschen tun und uns positiv als Kirche zeigen“, nennt sie ihre Beweggründe. Schnell hatte sie in Pfarrer Alban Meißner, den Maltesern und dem Caritas-Zentrum Mitstreiter*innen gefunden.

Am 6. Februar war es dann so weit – die kostenfreie Essensausgabe startete. „Wir waren sehr gespannt, wie viele und welche Menschen zu uns kommen“, sagt Roswitha Göbel, Vorsitzende des Gemeindeausschusses von St. Sebastian. Waren es beim ersten Mal 40 Personen, sprach sich das Angebot schnell herum. Von Woche zu Woche kamen mehr Menschen, in den letzten Wochen wurden über 100 Portionen ausgegeben. Das Publikum war breitgefächert. „Senior*innen waren dabei, Obdachlose und Drogenabhängige, Menschen aus den Einweisungsgebieten und Menschen, die einfach Gesellschaft suchten“, zählt der ehrenamtliche Helfer Andreas Massion auf. Denn die Ehrenamtlichen versorgten die Gäste nicht nur mit Essen, sondern setzten sich auch zu Ihnen an die Tische, plauderten mit ihnen und hatten ein offenes Ohr. „Die Gespräche waren sehr wertvoll“, betont Simone Hartner. Auch das gute Essen, das von einem Caterer geliefert wurde, sei sehr gelobt worden, berichtet das Organisationsteam weiter.

Es geht um Teilhabe

Für Andreas Massion hat sich der Winterhilfe-Mittagstisch wie ein Mosaikstein in die bestehenden Unterstützungsangebote wie die Suppenküche in der Apostelkirche und „Mahlze!t LU“ im Heinrich Pesch Haus eingefügt. „Es war ein wunderbares Angebot für alle, das Menschen aus unterschiedlichen Bereichen hier gemacht haben. Es geht um Teilhabe“, betonte Julian Rosentritt, kommissarischer Einrichtungsleiter des Caritas-Zentrums Ludwigshafen. Und so gab es zum Abschluss für jeden Gast eine große Tüte mit einem Schoko-Osterhasen und Hygieneprodukten.

Der Winterhilfe-Mittagstisch wurde mit Mitteln der Winterhilfe der Diözese Speyer finanziert, die 1,5 Millionen Euro für soziale Projekte bereitgestellt hat. Jetzt hoffen die Initiator*innen, dass sie das Angebot im November 2023 fortsetzen können. „Wir planen ein Vernetzungstreffen mit dem Heinrich Pesch Haus und dem Diakonischen Werk, um zu schauen, wo Lücken sind und wo genau die Bedarfe sind“, sagt Claudia Möller-Mahnke. (ako)

Bild (Kath. Dekanat Lu): Ein Teil der Helfer*innen und der Organisator*innen mit den 100 Geschenktüten.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen