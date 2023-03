Ludwigshafen – Konzert des Beethovenchores im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ein deutsches Requiem

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Ein deutsches Requiem nannte Johannes Brahms seine Komposition, die heute sicherlich zu den bedeutungsvollsten Werken der gesamten romantischen Epoche zählt. Mehr als zehn Jah¬re lang arbeitete er an diesem Werk und komponierte die einzelnen Sätze mit teilweise großem zeitlichem Abstand. Während die ersten Aufführungen einzelner Teile des Werks eher zurückhaltend aufgenommen wurden, war die Uraufführung des gesamten Requiems 1869 ein durschlagender Erfolg. Johannes Brahms, der bis dorthin hauptsächlich als Klavier-virtuose auf sich aufmerksam gemacht hatte, erlangte nun europaweite Berühmtheit als Komponist.

Am Samstag, 1.4.2023 um 20 Uhr präsentiert der Beethovenchor Ludwigshafen Johannes Brahms‘ Oratorium im Konzertsaal des Pfalzbaus unter der musikalischen Leitung von Tristan Meister. Julia Grüter (Sopran) und Jonas Müller (Bariton) übernehmen die solistischen Teile des Konzertes, es musiziert das Sinfonieorchester AufTakt, das von Robert Weis-Banaszczyk einstudiert wurde.

Brahms wählte die Texte seines Oratoriums bewusst so aus, dass sie den Hinterbliebenen Trost spenden sollten. Der sehr lyrische 5. Satz „Ihr habt nun Trau¬rigkeit; aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“, den Brahms kurz nach dem Tod seiner Mutter als letztes fertigstellte, zeugt eindring¬lich von dieser Intention. Unter anderem daher und auch weil das Werk gleichermaßen für den Kirchenraum und den Konzertsaal gedacht war, nimmt das deut¬sche Requiem eine Son¬derstellung in der (kirchen)musikalischen Tradition ein. Brahms ver-knüpfte in seinem Werk meisterhaft romantische Stilelemente mir vorbarocker Musiksprache und moderne Aus¬drucksmittel mit kontrapunktischen Techniken. Damit wollte er seinem Publikum einen un¬mittelbaren Zugang zu seiner Musik ermöglichen – auch durch die Ver¬wendung deutscher Texte.

Preise, Einheitspreis 25 € / ermäßigt 19 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau Beethovenchor Ludwigshafen © Rene van der Winkel