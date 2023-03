Heidelberger Frühjahrsputz 2023 erfolgreich abgeschlossen! Rund 2.500 Freiwillige haben die Stadt gereinigt – Kinder und Jugendliche besonders aktiv

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 2.500 Heidelbergerinnen und Heidelberger haben sich vom 18. bis 26. März 2023 am stadtweiten Frühjahrsputz beteiligt. Trotz wechselhaftem Wetter waren viele Schulen, Kitas, Firmen und Vereine, aber auch einzelne Personen unterwegs und haben rund 110 Kubikmeter Abfall eingesammelt. Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg dankt allen Putzerinnen und Putzern für ihr großes Engagement.

Breite gesellschaftliche Beteiligung macht auf Umweltverschmutzung aufmerksam

Noch bei strahlendem Wetter wurde die stadtweite Putzwoche von Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, vielen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und den Obsidian-Cheerleadern des USC Heidelberg e.V. am Samstag, 18. März 2023, eröffnet. Der Entertainer „Müllmann Müller“ hat die Putzaktion auf humorvolle Weise begleitet. Die Auftaktveranstaltung wollte schwerpunktmäßig auf die Folgen von herumliegenden Zigarettenkippen für die Umwelt aufmerksam machen. Rund 1.500 Zigarettenstummel haben die Teilnehmenden rund um die Stadtbibliothek und in weiteren Bereichen Bergheims innerhalb einer Stunde eingesammelt.

Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich stadtweit

Auch die offiziellen Putzaktionen in den Stadtteilen Bahnstadt, Bergheim, Emmertsgrund, Rohrbach und Wieblingen am Samstag, 25. März, sowie der Waldputztag am Sonntag, 26. März 2023, waren ein voller Erfolg. Trotz wechselhaftem Wetter haben insgesamt 270 Menschen mit ihren Zangen und Handschuhen die Stadtteile und den Wald von kleinem und großem Unrat gereinigt. Der Waldputztag wurde fachkundig unterstützt durch die Geopark-vor-Ort-Begleiterinnen und -Begleiter.

Kinder und Jugendliche halfen besonders fleißig mit

Der Einsatz für die Sauberkeit der Stadt hat sich gelohnt: Die fleißigen Helferinnen und Helfer sammelten mehr als 110 Kubikmeter Abfall ein. Insbesondere der Nachwuchs Heidelbergs war mit großem Engagement dabei: Insgesamt 1.900 Kinder und Jugendliche aus 35 Schulen, Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen haben geholfen, ihr Umfeld blitzblank werden zu lassen. Elf Vereine, Firmen und Institutionen waren mit etwa 230 Personen im Einsatz. Gereinigt wurden die Gelände rund um die Schulen, Kindertagesstätten und Vereinsgelände sowie öffentliche Plätze, Straßen und Grünflächen in den Stadtteilen.

Viele Zigarettenkippen und Hundekottüten, aber auch eine Badewanne

Die engagierten Putzerinnen und Putzer konnten jede Menge Zigarettenkippen, gefüllte Hundekotbeutel, Papiertaschentücher sowie Metallteile, Autoreifen, große und kleine Verpackungen und Glasscheiben aufsammeln. Zu den größeren Fundstücken zählten eine Badewanne im Wald auf dem Köpfel und zwei Einkaufswagen in Rohrbach.

Wald- und Grünflächen recht sauber – manche „Entsorgung“ sorgt für Kopfschütteln

Viele Teilnehmende berichteten, dass der Wald und die Grünflächen in der Stadt recht sauber sind. Trotzdem schüttelten die Putzerinnen und Putzer oftmals nur den Kopf über das, was sie dort gefunden haben. Für viele Gegenstände gäbe es nämlich komfortable, fachgerechte und oft kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten. Eine illegale Entsorgung in der Natur ist somit besonders unnötig.