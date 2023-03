„Frag den Muslim“: Islam-Fragestunde für alle Interessierten an der VHS-Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rheh-Neckar(red/ak)- Im Rahmen der “Internationalen Wochen gegen Rassismus 2023” stellt sich der Islam-Wissenschaftler Dr. Luay Radhan am Freitag, 31.3. ab 19 Uhr in der Volkshochschule den Fragen aus dem Publikum, etwa ob „Djihad“ wirklich „Heiliger Krieg“ bedeutet, in dem Muslime die Nichtmuslime bekriegen sollen oder ob die „Scharia“ eine unmenschliche Gesetzessammlung ist, die ein brutales Strafrecht vorschreibt. Ist der Islam eine Religion, die Männern mehr Rechte verleiht als Frauen, und haben Homosexuelle keinen Platz in den muslimischen Gemeinschaften? Der Referent möchte versuchen, die Fragen der Teilnehmenden zu beantworten und mit ihnen diskutieren.

Anmeldung bis zum 30.3. unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg