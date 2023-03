Ferien und Ostern im Landauer Freizeitbad LA OLA

Foto: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH[/captionLandau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH) – ]Kinder, die in den Osterferien zu Hause sind, sind im Freizeitbad LA OLA in Landau genau richtig. Toben in den Fluten, Spiel und Spaß im Wasser – wer das erleben möchte, muss nicht weit reisen. Schon ein Ausflug ins Freizeitbad LA OLA in Landau bietet beste Erholung vom Alltag und jede Menge Abwechslung.

Natürlich profitieren auch unsere erwachsenen Gäste von diesem Vorteil. Ein spritziges Abenteuer oder auch Wellness-Kurzurlaub während der Osterfeiertage ist am Karfreitag sowie an den beiden Osterfeiertagen von 10 bis 21 Uhr möglich. Bitte beachten Sie, dass die Sauna

Ostermontag für alle Gäste geöffnet ist. Die nächste Damensauna findet am 17. April statt.

Mehr Infos unter www.la-ola.de.