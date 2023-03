VHS bietet Yoga-Kurs in Ludwigshafen Oggersheim an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Im Vital-Zentrum in der Raiffeisenstraße 24 in Oggersheim bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ab Mittwoch, 26. April 2023, einen neuen Yoga-Kurs an, der sich hauptsächlich an Senior*innen richtet. Der Kurs umfasst sechs Termine jeweils von 9.30 bis 11 Uhr und kostet 49 Euro. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Haltungen, im Yoga “Asanas” genannt, die zu Dehnung, Kräftigung und Beweglichkeit führen. Außerdem werden Koordinationsfähigkeit und Gleichgewichtssinn gefördert. Darüber hinaus lernt man beim Yoga Entspannungsmethoden und Meditationen, die Ruhe und Ausgeglichenheit ermöglichen. Die Bewegungen werden bei körperlichen Einschränkungen angepasst. Am 12. April, zwei Wochen vor Kursbeginn, haben Interessierte die Möglichkeit, an einer kostenfreien Schnupperstunde von 9.30 bis 11 Uhr teilzunehmen und so zu testen, ob Yoga als Bewegungs- und Entspannungsform für sie das Richtige ist. Anmelden kann man sich unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein