„Musik und Museum“ – Konzert in der städtischen Musikschule Frankenthal

Am Freitag, 14. April, 19 Uhr laden Ria Pelikan (Klavier) und Bernd Sold (Gesang) zu einem gemeinsamen Konzert in die Musikschule Frankenthal ein. Ende 2022 gestalteten die beiden Musiker einen musikalischen Abend im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen; jetzt holen sie das Museum in den Konzertsaal am Stephan-Cosacchi-Platz 1.

Begleitend zu den Stücken von Komponisten aus der Region, zum Beispiel Stephan Cosacchi und Tina Ternes, und internationalen Stars wie Sinatra oder Elton John, werden passende Werke der Kunstgeschichte – von Tizian über Cezanne bis zu Hamilton – an die Wand projiziert. Erreicht werden soll eine ganzheitliche Sinneserfahrung.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Ria Pelikan, Konzertpianistin aus Ludwigshafen

Als ehemalige Lehrerin an der Musikschule Frankenthal engagiert sich Pelikan seit geraumer Zeit im HausRat Ludwigshafen und unterstützt beispielsweise Veranstaltungen im Kulturzentrum „das Haus“ mit Live-Hintergrundmusik. Ihr Ziel: Menschen von ihren Alltagssorgen ablenken und ihnen ein paar angenehme Momente schenken. Ihr pianistisches Examen legte Ria Pelikan an der Musikhochschule Mannheim ab. Ihr Repertoire reicht von Klassik bis Operette sowie Rock und Pop. Pelikans neueste Idee: Komponistinnen und Komponisten aus Ludwigshafen und Umgebung in einem Konzert vorstellen.

Bernd Sold, Sänger aus Frankenthal

Als „Frankedahler Bu“ sammelte Bernd Sold vielfältige Erfahrungen in verschieden Stilrichtun-gen. Regelmäßig tritt er mir der Bigband der Musikschule Frankenthal und der Coverband „Rainbow Music Company“ auf, spielte aber auch schon einige Weinfest-Gigs mit der Band „Unschäädlich“ oder sang in Gospelchören mit. Einfühlsam und variantenreich versucht er immer, das Publikum für sich und die Musik zu gewinnen und eine Brücke zu Werken der Bil-denden Kunst zu schlagen. Als Lehrer unterrichtet er dieses Fach unter anderen an der Robert Schuman IGS Frankenthal.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)