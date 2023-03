Mannheim – Superstreik: Region war gut vorbereitet – Chaos blieb aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Für den heutigen Montag, 27. März, hatten die Gewerkschaft Verdi und EVG zum 24-stündige Streik aufgerufen.



Die Mitarbeiter an Flughäfen, bei der Bahn, im öffentlichen Nahverkehr, bei den Schifffahrtsgesellschaften (Hafenbetrieben) sowie der Autobahngesellschaft waren aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. MRN-News.de war in Mannheim am Hauptbahnhof, hier war eine gähnende Leere, der Bahnhof und die Bahnhofshalle mit Geschäften gespenstisch leer. Einzelzne Geschäfte hatten sogar ganz dicht gemacht. Von Chaos war allerdings nichts zu spüren, die meisten hatten sich wohl auf diesen Tag gut vorbereitet.



