Mannheim – ERSTMELDUNG Unfall mit zwei beteiligten Autos – Rettungshubschrauber im Einsatz

Eberbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Naturpark to go – das ist das Motto der Vespertouren im Naturpark Neckartal-Odenwald. Bei diesen geht es mit einer Vespertasche im Gepäck raus in die Natur. Die Vespertaschen sind gefüllt mit Leckereien aus hiesiger Produktion. Außerdem enthalten sie Vorschläge für abwechslungsreiche Routen in unserer heimischen Natur- und Kulturlandschaft. Für ... Mehr lesen »