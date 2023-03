Mannheim – Caritas plant ambulanten Dienst für Demenzkranke

Heidelberg / Metropolregionn Rhein-Neckar(red/ak) -Um Kinder mit besonderen Förderbedarfen früh und umfassend zu unterstützen, sollen strukturelle heilpädagogische Angebote in Kindertageseinrichtungen der Stadt und freier Träger in Heidelberg ausgebaut werden. Das hat der Gemeinderat am 23. März 2023 einstimmig beschlossen. INSERAT Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim Heilpädagogische Angebote gibt es seit 2006 an ... Mehr lesen »